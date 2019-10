Milan van Ewijk wist dat ADO z'n club moest worden: 'Ik ben een gevoelsmens'

Want welke jonge amateurvoetballer droomt niet van spelen in volle stadions? Met en tegen voetballers die je voorheen spaarde in je voetbalplaatjesalbums. Van Ewijk knijpt zich deze weken regelmatig in de arm, maar zijn verhaal is realiteit.

Via de jeugd van Feyenoord belandde hij op 16-jarige leeftijd bij tweededivisionist Excelsior Maassluis, waar hij onder de vleugels van trainer Dogan Corneille, die ook zijn oefenmeester was bij Feyenoord, groeide als speler. Hij werd omgeturnd van aanvaller tot een explosieve rechtsback en dat bleef niet onopgemerkt.

De tekst gaat verder onder de video van Dogan Corneille. De voormalig trainer van Van Ewijk vertelt hoe hij zijn oud-speler bewondert.

ADO Den Haag, PEC Zwolle, Sparta Rotterdam, Excelsior en Go Ahead Eagles stonden afgelopen zomer in de rij in Maassluis om de verdediger op te halen. ADO trok aan het langste eind en dat had een reden voor Van Ewijk.

Gevoelsmens

'Ik ben een gevoelsmens en heb m'n keuze dus ook op gevoel gedaan. Toen ik het stadion van ADO binnenstapte was het gevoel anders dan bij Sparta en Excelsior. Bij ADO heb ik drie goede gesprekken gehad met technisch manager Jeffrey van As en toen wist ik dat dit mijn club moest worden', vertelt de jonge Van Ewijk vrijdag in TV West Sport.

'De toezegging dat ik een kans zou krijgen bij de selectie om me in de zomerperiode te bewijzen gaf bij mij de doorslag. Net als dat ze me een driejarig contract aanboden, daar spreekt toch vertrouwen uit', aldus Van Ewijk, die in TV West Sport ook vertelt over de belangrijke keuze die z'n familie moest maken in het kader van zijn voetbal-ambities en hij blikt vooruit op ADO Den Haag - Ajax.