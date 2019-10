De Mos en Guernaoui zijn officieel nog gewoon wethouder in Den Haag

Richard de Mos en Rachid Guernaoui zijn nog gewoon wethouder in Den Haag. De gemeenteraad heeft dinsdag weliswaar een motie van wantrouwen tegen beide politici aangenomen, maar ze nog niet officieel ontslagen. Ook hebben de bestuurders zelf nog geen ontslag ingediend. Sterker: ze weten formeel nog steeds niet dat de raad geen vertrouwen meer in ze heeft. 'De brief moet nog worden verstuurd,' aldus de woordvoerder van de griffier van de Haagse gemeenteraad.

Tijdens de extra gemeenteraadsvergadering, afgelopen woensdag, diende GroenLinks een motie van wantrouwen in tegen beide wethouders. Dit omdat ze worden verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van ambtsgeheim. Ze zouden, aldus het openbaar ministerie, tegen betaling vergunningen hebben geregeld. De motie werd met brede steun aangenomen. Alleen de eigen partij van De Mos en Guernaoui, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, en PVV en 50PLUS stemden tegen.

De raad wil dus af van beide wethouders. Maar daarvoor moeten nog wel wat stappen worden gezet. Het (gedwongen) vertrek van wethouders wordt geregeld in de Gemeentewet. Als sprake is van een onvrijwillig aftreden, zoals in dit geval door een motie van wantrouwen, zijn er in grote lijnen twee mogelijkheden. Als een bestuurder merkt dat hij geen steun meer heeft, kan hij zelf zijn ontslag indienen óf wachten tot de gemeenteraad stappen onderneemt en hem of haar ontslaat.

Aangetekende brief

Maar omdat de beide wethouders er woensdag niet waren, moet de raad hen nu een officiële, aangetekende brief sturen met de mededeling dat een motie van wantrouwen is aangenomen. De wethouders hebben tot op vandaag nog niet hun ontslag ingediend bij de burgemeester, zegt een woordvoerder.

Als ze dat ook niet gaan doen, dan moet de raad hen ontslaan. Daaraan moet, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een ‘ontslagbesluit’ ten grondslag liggen. Dat is een officieel raadsbesluit waarover schriftelijk moet worden gestemd. Officieel moet dat besluit om de wethouders te ontslaan worden genomen in dezelfde vergadering als waarin de motie van wantrouwen wordt aangenomen. Maar omdat De Mos en Guernaoui toen dus niet aanwezig waren en dus ook niet konden reageren op de uitspraak van de raad, was dat niet mogelijk, zegt de woordvoerder van de griffie.

Pijn in het hart

De Mos en Guernaoui hebben wel (‘met pijn in het hart’) ingestemd met het verzoek van de burgemeester om tijdelijk hun werk neer te leggen. Inmiddels hebben de blijvende wethouders de taken van De Mos en Guernaoui overgenomen.

Boudewijn Revis (VVD) is behalve wethouder stadsontwikkeling en wonen, nu ook verantwoordelijk voor financiën. Dat was tot deze week de portefeuille van Guernaoui. Revis heeft ervaring op dit gebied. Van 2012 tot 2014 was hij ook al wethouder financiën. Kavita Parbhudaya (VVD) neemt een van de taken van De Mos over. Zij is wethouder zorg, jeugd en volksgezondheid en heeft er er sport bijgekregen.

Economie

Saskia Bruines (D66) wordt verantwoordelijk voor een ander deel van de werkzaamheden van De Mos over en heeft nu de complete portefeuille economie. Tot nu toe was die verdeeld tussen de twee. Robert van Asten (D66) was al verantwoordelijk voor mobiliteit en cultuur en gaat nu ook over de ‘buitenruimte’. Dat lag eerder bij De Mos. Bert van Alphen (GroenLinks) is wethouder maatschappelijke opvang en armoedebestrijding en neemt integratie over van Guernaoui.