ADO-speler Thom Haye is er klaar voor: 'Ik weet zeker dat mijn kans komt'

Thom Haye over zijn eerste weken in Den Haag

ADO Den Haag verloor afgelopen vrijdag met 3-0 van FC Emmen. Eén van de weinige lichtpuntjes in de wedstrijd was Thom Haye, die elf minuten voor tijd zijn debuut mocht maken en meerdere keren voor gevaar wist te zorgen.

'Als ik er zo op terugkijk, was het voor mij persoonlijk wel lekker. Ik heb een tijdje geen wedstrijden gespeeld en daar draait het uiteindelijk om, dus ik was blij met mijn eerste minuten. Maar achteraf stond ik met hetzelfde gevoel als de rest van de jongens', aldus Haye, een week na zijn debuut voor ADO Den Haag.

'Ik voel me heel erg thuis in Den Haag. Ook in de groep. Iedereen gaat goed met elkaar om. Het is een hechte groep, dus het was heel makkelijk om mij direct thuis te voelen.'

Ajax op bezoek

Aanstaande zondag komt Ajax op bezoek en de nieuwkomer ziet ondanks de sterkte van de Amsterdamse ploeg kansen. 'Natuurlijk weten we allemaal dat Ajax veel klasse heeft, maar ze hebben in de eredivisie ook laten zien dat ze in de omschakeling veel ruimte weggeven. Wij moeten zorgen dat we het gevecht aan gaan en de kansen die we hebben, moeten gelijk hangen.'

Over hoe dicht Haye tegen een basisplaats aanzit, is hij duidelijk: 'Ik ben klaar voor meer minuten. Voor mijn eigen gevoel zit ik heel dicht tegen een basisplek aan. Ik hoop dit weekend ook weer aan mijn minuten te komen. Ik weet zeker dat er voor mij ook een kans komt.'

