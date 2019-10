Kiki Bertens kan in enerverende halve finale Beijing net niet voor verrassing zorgen

Kiki Bertens heeft in de halve finales van het WTA-toernooi in Beijing net niet voor een verrassing kunnen zorgen. De Nederlandse tennisster moest na een enerverend gevecht, dat 2 uur en 20 minuten duurde, haar meerdere erkennen in Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld. De Australische zegevierde in drie sets: 6-3 3-6 7-6 (7).

Bertens liet in de tiebreak van de derde set bij een voorsprong van 7-6 één matchpoint onbenut. Daarna sloeg Barty alsnog toe op haar tweede wedstrijdpunt.

De Australische toptennisster behaalde haar vijfde overwinning op rij tegen Bertens. Ze speelt in de finale in Beijing tegen de winnares van het duel tussen de Japanse Naomi Osaka en de Deense Caroline Wozniacki.

Ondanks de bittere verliespartij kan Bertens terugkijken op een geslaagd toernooi in Beijing. Ze maakte vooral indruk met haar zege in de kwartfinales tegen de Oekraïense Elina Svitolina, de nummer drie van de wereld. Mede daardoor is Bertens, na een aantal mindere toernooien in Azië, toch weer een stapje dichter bij deelname aan de WTA Finals gekomen. Aan het eindjaarstoernooi in China mogen de beste acht speelsters van het seizoen meedoen.

Moeizame start

Bertens (27) begon moeizaam aan het duel met Barty. De eerste negen punten waren voor de 4 jaar jongere Australische, die eerder dit jaar in Sydney en Miami ook al te sterk was voor de Nederlandse. Bertens wist nog wel drie setpoints weg te werken, maar daarna maakte Barty alsnog het winnende punt.

Bertens zette in de tweede set de stijgende lijn in haar spel door. Ze haalde de eerste zes punten binnen en kon mede daardoor een voorsprong van 3-0 nemen. De wisselvallige Barty kon de toenemende druk van Bertens onvoldoende pareren.

Tiebreak

In de derde set leverden beide speelsters hun eerste servicegame in. In de vijfde game sloeg Bertens echter opnieuw toe op de opslag van Barty waarna ze op een voorsprong van 4-2 kwam. Op 5-4 serveerde Bertens voor de wedstrijd, maar ze kon de partij niet afmaken. Ook in de grillige tiebreak kon ze een voorsprong van 3-0 en nadien ook nog een matchpoint niet verzilveren.