D66 wil opheldering over 'misstanden' bij arbeidsmigranten Westland

D66 in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan staatssecretaris Tamara van Ark over arbeidsmigranten die in het Westland werken. De partij wil onder meer weten of het klopt dat inspecties altijd van tevoren worden aangekondigd. Ook wil de partij weten of informatie over de rechten van de werkenden ook in het Pools of Engels beschikbaar is.

Arbeidsmigranten in kassen in het Westland luidden eerder deze week de noodklok. Ze spreken over slechte huisvesting, te lange werkdagen, geen pauzes en late uitbetalingen. Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg van D66 wil weten wat de staatssecretaris ervan vindt als tegen een zwangere vrouw, die zich niet lekker voelt, wordt gezegd: 'Als je nu naar huis gaat, hoef je niet meer terug te komen.' Verder wil hij weten of van de genoemde voorbeelden in het artikel melding is gemaakt bij de Inspectie SZW.

Omroep West maakte eerder melding van misstanden in de kassen in het Westland. Na lange tijd hun mond te hebben gehouden, is de maat nu vol en trekken steeds meer arbeidsmigranten aan de bel. De gemeente Westland laat op dit moment door een onafhankelijk bureau een onderzoek naar het onderwerp uitbuiting onder arbeidsmigranten uitvoeren.

