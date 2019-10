'Het is een bende', reacties van Hagenaars op turbulente week

Dinsdagochtend trekken boeren uit het hele land naar Den Haag om te protesteren. Burgemeester Krikke zegt dat er 75 tractoren naar het Malieveld mogen komen, maar de boeren trekken zich daar niets van aan. Een marktkoopman zegt met een dikke Haagse grijns: 'Ze is vergeten een nul achter die 75 te zetten, want het waren volgens mij meer dan 750 tractoren.'

De komst van de boeren zorgt voor de drukste ochtendspits ooit, en ook na afloop staan er lange files als alle trekkers de stad weer uit rijden. 'Ik snap de acties van de boeren, maar het was wel vreselijk vervelend dat er door hun komst zo'n chaos ontstond', zegt een marktbezoekster. 'Ik had vreselijk veel moeite om op mijn werk te komen en ik was niet de enige.' Het protest zelf is zonder problemen verlopen.

'Ze flikken De Mos een kunstje'

Dezelfde dag wordt bekend dat Groep de Mos-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui verdacht worden van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Het college valt en de stad moet op zoek naar een nieuw bestuur. De meningen van de de marktkooplieden en bezoekers van de Haagse Markt zijn daarover verdeeld.

'Groep De Mos heeft vreselijk veel voor de Hagenaars gedaan, ze flikken hem gewoon een kunstje,' zegt een marktkoopman. 'Ik had De Mos best hoog zitten, maar ik ben wel erg teleurgesteld,' zegt een vrouw. 'Waar rook is is vuur,' zegt een ander.

Moet de burgemeester vertrekken of niet?

En er was vuur: een vreselijke vonkenregen tijdens Oud en Nieuw. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat op donderdag uitkomt liegt er niet om. Het is vernietigend voor de bouwers van de vreugdevuren en voor de autoriteiten, die niet ingrepen. Burgemeester Krikke is eindverantwoordelijk, haar positie wankelt. Toch zijn de marktbezoekers mild in hun oordeel.

'Iedereen kan fouten maken, ze moet er van leren', zegt de een. 'Ze heeft ook heel veel goede dingen voor de stad gedaan,' zegt een ander. 'Ja, als we zo gaan beginnen dat de burgemeester moet aftreden, dan weet ik nog wel een paar mensen die wat mij betreft hun biezen mogen pakken,' besluit een man resoluut.

