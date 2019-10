Rijnsburgse Boys wint amusante 'klassieker' van Quick Boys

Rijnsburgse Boys heeft 'de Klassieker' in het amateurvoetbal gewonnen van Quick Boys. Op Sportpark Middelmors werd het 3-1. De Rijnsburgers liepen in de tweede helft uit tegen de Katwijkse ploeg. Dankzij de winst staan de Rijnsburgers in ieder geval voor eventjes tweede in de Tweede Divisie. HHC Hardenberg kan bij winst op De Treffers weer over Rijnsburgse Boys kruipen.

Na een schitterende opkomst op Middelmors ontvlamde de wedstrijd direct na het eerste fluitsignaal. Quick Boys opende furieus en kreeg de eerste kansen. Maar waar de bezoekers blaften, beet de thuisploeg echt door. Al direct bij de eerste Rijnsburgse aanval maakte Jordy Strooker de 1-0.

Diezelfde Strooker was later in de eerste helft de schlemiel bij een te korte terugspeelbal op doelman Bradley van der Meer. Quick Boys-aanvaller Tommy Bekooij was er als de kippen bij om de bal op te pikken. Oog in oog met doelman Van der Meer faalde hij niet.

Van der Moot

De tweede helft werd de helft van nieuwkomer bij Rijnsburgse Boys, Dani van der Moot. Nadat hij ook al de assist had gegeven bij de 1-0 van Strooker, was hij na rust andermaal belangrijk voor z'n ploeg. Hij bracht het elftal van trainer Henk Wisman in de 61e minuut op voorsprong.

Tien minuten later schoot de spits op de binnenkant van de paal. De afvallende bal kwam pal voor de voeten van Rijnsburgse Boys-middenvelder Jeroen Spruijt. Hij schoot hard raak.

Scoreverloop Rijnsburgse Boys - Quick Boys: 3-1 (1-1)

Strooker 1-0

Bekooij 1-1

Van der Moot 2-1

Spruijt 3-1

LEES OOK: VVSB, Ter Leede en FC Lisse spelen gelijk in derde divisie