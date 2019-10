Strooker (Rijnsburgse Boys) draagt goal op aan overleden oma: 'Ze was er altijd voor mij'

Rijnsburgse Boys won zaterdagmiddag de clash in de tweede divisie tegen buurman Quick Boys. Op Sportpark Middelmors werd het 3-1. Jordy Strooker, vleugelverdediger bij de thuisploeg, eiste een hoofdrol op in de eerste helft. Hij maakte zelf de 1-0 , maar ging ook in de fout bij de 1-1 van Quick Boys. Het spelen van de 28-jarige voetballer tijdens de 'burenruzie' was overigens in eerste instantie nog hoogst onzeker.

Strooker: 'Mijn oma is vrijdag op 79-jarige leeftijd overleden. Die goal die ik maakte, was voor haar.' De linksback wees bij het juichen bij de 1-0 naar de hemel, als teken dat hij aan zijn oma dacht. 'Vrijdag heb ik getwijfeld om te spelen. Ik heb met mijn familie overlegd en besloten te gaan spelen. Ik was er honderd procent klaar voor. Normaal scoor ik niet zo veel, dus het was heel mooi en toevallig dat het vandaag wel gebeurde. Mijn band was heel goed met haar. Ze was er altijd voor mij.'

Iets later ging de verdediger alsnog de fout in bij de 1-1 van Tommy Bekooij. De linksback speelde een bal te kort terug op z'n keeper, waarna de Quick Boys-aanvaller het cadeautje uitpakte. 'Een goal en een assist, hè?', kon hij er achteraf nog om lachen. 'Volgens mij stuiterde de bal op m'n voet. Ik wilde 'm terugspelen op de keeper, maar ik speelde 'm te kort.'

Doordrukken

Tot opluchting van Strooker wonnen de Rijnsburgers de wedstrijd alsnog. Via spits Dani van der Moot en middenvelder Jeroen Spruijt, liep de thuisploeg uit naar een 3-1 overwinning. En daar was Quick Boys-aanvaller Bekooij logischerwijs iets minder blij mee.

'In het eerste kwartier kregen we drie, vier kansen. We hadden gewoon voor moeten staan, maar gaan met 1-1 de rust in. We wilden in de tweede helft doordrukken, maar het liep helemaal anders. We waren echt tevreden over de eerste helft. We wilden Rijnsburgse Boys de fout laten maken en hadden afgesproken om door te drukken. Helaas zakten we steeds verder weg.'

