Wethouder Revis wil niet 'idioot veel partijen' in nieuw college Den Haag

Deze week werd bekend dat wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag/Groep de Mos verdachte zijn in een corruptiezaak. De wethouders werd dinsdag gevraagd hun functie tijdelijk neer te leggen en in een raadsdebat op woensdag werd een motie van wantrouwen tegen hen aangenomen. Daardoor steunt het stadsbestuur niet meer op een meerderheid in de gemeenteraad en moet de coalitie van VVD, D66 en GroenLinks op zoek naar in elk geval twee partijen die zich bij dit blok willen aansluiten.

Meest voor de hand liggen CDA en PvdA, die in de vorige collegeperiode nog bestuurlijke verantwoordelijkheid droegen, maar sinds het aantreden van de coalitie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks naar de oppositiebanken werden verwezen.

'Ik vind even niets fijn'

Revis zei in het programma Spuigasten: 'Het is voor een stabiel stadsbestuur verstandig om het aantal partijen dat in een stadsbestuur zit niet idioot groot te maken, want dan ben je wel heel lang bezig met overleggen. Maar op voorhand dat uitsluiten, kan ik ook niet, want het ligt er ook aan hoe partijen reageren op de vraag: wat is hiervoor nodig?' Revis wilde niet reageren op de vraag of hij graag zou zien dat CDA en PvdA bij het blok van VVD, D66 en GroenLinks gaan aansluiten. 'Ik vind op dit moment even niets fijn. Ik vind het vooral heel triest dat dit deze week gebeurd is.'

'Het is nodig dat er een nieuw stadsbestuur komt. De Haagse VVD wil verantwoordelijkheid nemen en het initiatief nemen om ervoor te zorgen dat er snel een nieuw college zit.' Revis noemt ook geen andere partijen: 'We moeten kijken of dat samen met anderen kan en of we een meerderheid kunnen vormen.' Informateur Tom de Bruijn (oud-D66-wethouder in Den Haag) spreekt maandag alle fractievoorzitters over hun visie op de vraag hoe het nieuwe stadsbestuur eruit moet komen te zien.

