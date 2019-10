Ereburger van Den Haag Rob van de Laar overleden

In zijn woonplaats Den Haag is zaterdag Rob van de Laar overleden. Dat bevestigt de VVD. Van de Laar zat ruim 29 jaar in de gemeenteraad voor de liberalen, was enige tijd wethouder en was ereburger van de stad. Rob van de Laar was al geruime tijd ziek. Hij werd 72 jaar.

Wethouder Boudewijn Revis (VVD) reageert op het nieuws: 'Ik condoleer zijn vrouw Anita en zijn familie. Rob was jarenlang actief voor de Haagse VVD en ereburger van de stad. Het is een groot verlies.'

Rob van de Laar nam in 2010 afscheid van de gemeenteraad, waar hij toen het langstzittende raadslid was. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot ereburger. In die tijd was hij al ziek. In 2006 werd bij hem de diagnose Parkinson gesteld. Dat is een progressieve ziekte. In 2017 vertelde hij in een gesprek met Den Haag Centraal dat zijn lichaam af en toe bevroor. Met een ingrijpende hersenoperatie werd geprobeerd de symptomen van de ziekte tegen te gaan.

Na zijn afscheid van de gemeenteraad bleef Van der Laar zich actief met de stad bemoeien. Zo vond hij het in 2016 'belachelijk' dat de gemeente Kijkduin uitriep tot Pokémonhoofdstad. Hij vond de overlast die het destijds populaire smartphonespel veroorzaakte een stuk groter dan het economisch gewin voor de badplaats.

Gedwongen vertrek als wethouder

Rob van de Laar werd na de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 wethouder voor de VVD. Twee jaar later moest hij het veld ruimen omdat hij de raad te laat had ingelicht over een ingrijpende verandering in het bouwplan voor het Laakhaven-gebied. Tijdens een commissievergadering hierover zag hij dat de steun in de raad wegviel, daarop hield hij de eer aan zichzelf en stapte op.

Na zijn vertrek als wethouder, keerde hij terug als raadslid. In 2010 deed hij nog mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Bij die verkiezingen zakte de VVD van tien naar zeven zetels, waardoor Van de Laar niet terugkwam in de raad. Hij nam als nestor van de raad afscheid van het actieve politieke leven. Toch bleef hij tal van bestuurlijke functies vervullen. Hij lid van de Raad van Toezicht van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, en erelid van de Stichting Nationale Herdenking 's Gravenhage.

In 2014 kreeg ontving Van de Laar de mr. D.U. Stikker plaquette tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVD. Dat is een eerbetoon waar enkel mensen voor in aanmerking komen die zich minimaal twintig jaar op een bijzondere manier hebben ingezet voor de partij.