Immers ziedend na tegengoal Ajax, Beugelsdijk ziet strijdbaar ADO

Alles en iedereen binnen ADO Den Haag had het gevoel dat er zondag meer in had gezeten tegen Ajax dan de 0-2 nederlaag. 'We hebben er ongelofelijk veel energie in gestopt', zei trainer Fons Groenendijk. 'Ik kan die jongens weinig verwijten.'

'Ajax is natuurlijk een fantastische ploeg, maar met een beetje geluk had je misschien een puntje kunnen pakken', vond verdediger Tom Beugelsdijk. Hij zag een heel ander ADO dan de ploeg die vorige week tegen een flinke zeperd aan liep bij FC Emmen (3-0). 'Dat heeft met strijd te maken. Als we dit elke wedstrijd op de mat kunnen leggen, dan zie ik het heel positief in en dan gaan we genoeg punten pakken.'

Cruciaal was het moment waarop ADO in de 86ste minuut een corner mocht nemen. Thom Haye koos voor een korte variant, maar in de omschakeling kwam Ajax op 0-2. Tot ontzetting van een ziedende Lex Immers. 'Ik was aan het vloeken', aldus de middenvelder, die juist het publiek had opgejut voor de hoekschop. 'Normaal gesproken vloek ik niet zo erg, maar het was gewoon een stuk frustratie bij mij. Er was vandaag echt wat te halen tegen Ajax.'

Scheidsrechter Kevin Blom

Discussie was er wel over die tweede treffer. Want: stond Ajax-aanvaller David Neres wel of niet in buitenspelpositie? 'Mijn assistent gaf aan dat het voor hem geen buitenspel was. En de VAR (Bas Nijhuis, red.) checkte het doelpunt, die zei dat het akkoord was', verklaarde scheidsrechter Kevin Blom. 'Het zal heel close geweest zijn, maar ik heb geen duidelijk bewijs dat die speler van Ajax buitenspel stond. Als het zo scherp is, is het altijd voordeel voor de aanvallende partij.'

Groenendijk verbaasde zich niet over die beslissing. 'Ik hoorde dat het buitenspel was. Dat heb ik wel vaker gezegd: ik reken bij ADO helemaal niet op de VAR. Dit is gewoon buitenspel, dat ziet iedereen. Wat ik erger vind, is dat we die bal niet voor de goal brengen. We staan daar niet voor niks met vijf of zes man voorin. Dit was geen afspraak. Daar verlies je de wedstrijd niet door, maar het was geen verstandige beslissing.'

