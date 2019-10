Pauline Krikke stapt op als burgemeester van Den Haag

Burgemeester van Den Haag Pauline Krikke heeft zojuist haar aftreden op haar Instagrampagina bekendgemaakt. 'Het valt mij zwaar, maar ik heb zojuist de commissaris van de koning verzocht mij per onmiddellijke ingang ontslag te verlenen. Ik ben met hart en ziel burgemeester van Den Haag geweest', laat ze in een filmpje weten. Het stadsbestuur komt zondagavond om 20.00 uur in spoed bijeen voor een vergadering over hoe het verder moet met het stadsbestuur.

Krikke was onder vuur komen te liggen na harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het verloop van de afgelopen nieuwjaarsnacht. Het aanstaande debat over het rapport van de onderzoeksraad over de vreugdevuren op Scheveningen richt zich volgens Krikke steeds meer op haar functioneren. 'Het debat over mijn toekomst, zit het debat over de toekomst van Den Haag in de weg. Ik kan dan ook niet anders dan hetzelfde doen als wat ik van mijn wethouders heb gevraagd, namelijk om de voortgang van het denken en doen in Den Haag niet in de weg te zitten.'

Met dat laatste doelt Krikke op het tijdelijk terugtreden van de van corruptie verdachte wethouders De Mos en Guernaoui. De burgemeester verzocht de twee wethouders toen om tijdelijk terug te treden.

Hoe nu verder?

Het Haagse college beslist op korte termijn wie de taken van de opgestapte burgemeester gaat waarnemen. Wethouder Boudewijn Revis wordt gezien als de meest logische kandidaat. Hij is tweede locoburgemeester.

De eerste locoburgemeester is Richard de Mos, één van de twee wethouders naar wie het justitieel onderzoek loopt vanwege de corruptieaffaire. Gedurende dit onderzoek heeft De Mos zijn taken neergelegd en komt hij dus niet in aanmerking om de taken van Krikke over te nemen.

Eerder door het stof

Krikke was sinds maart 2017 burgemeester. Het is niet de eerste keer dat ze in Den Haag onder vuur lag. Vorig jaar moest ze door het stof na een steekpartij op Bevrijdingsdag. Een Syriër stak drie willekeurige mensen op straat neer. Krikke zei kort na de steekpartij dat de dader bekend stond als verwarde man en dat er geen signalen waren dat er meer aan de hand was. Later bleek dat de politie al onderzoek had gedaan naar mogelijke terreurplannen van de Syriër. Een motie van wantrouwen tegen Krikke kreeg niet genoeg steun in de gemeenteraad.

LEES OOK: COMMENTAAR: Vertrek burgemeester Krikke is onafwendbaar (of zou dat moeten zijn)

Lees hier ons dossier over de vonkenregen