Haagse politiek over vertrek burgemeester Krikke: 'Respect voor dit besluit'

Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste partij in de Haagse gemeenteraad noemt het 'een logische stap' van Krikke. Dubbelaar: 'Goed dat ze gehoor geeft aan onze oproep om te vertrekken. We bedanken haar voor haar inzet de afgelopen jaren. Snel interim burgemeester nodig met breed draagvlak onder de Hagenaars en Hagenezen.' Na het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de vreugdevuren, riep de partij de burgemeester op om te vertrekken.

'Het is een zwarte dag voor Den Haag', zegt VVD'er Frans de Graaf in de extra uitzending op Radio West. 'En het is niet de eerste zwarte dag in de afgelopen week, dus we kunnen wel zeggen dat we in een moeilijke periode zitten.' Over de burgemeester zegt De Graaf: 'Ze was zichtbaar en benaderbaar voor iedereen. Ik ken bijna niemand die haar niet regelmatig in de stad tegenkwam, dat is op zichzelf al heel bijzonder. En zij was de eerste vrouwelijke burgemeester van onze stad, we moeten niet vergeten dat dit heel bijzonder is.'

'Veel fout gegaan'

Fractievoorzitter Hanneke van der Werf van D66: 'Respect voor deze begrijpelijke keuze, gelet op het kritische rapport dat er lag. Het debat moet gaan over de toekomst van de stad. Ze gaf aan met hart en ziel burgemeester te zijn geweest, dat hebben wij ook zo ervaren.'

Fractievoorzitter Arjen Kapteijns (GroenLinks) vindt het een moedig, maar onvermijdbaar besluit. 'Ondanks haar betrokkenheid en inzet voor onze stad is er te veel fout gegaan bij de afgelopen jaarwisseling om nu nog voldoende gezag te hebben.' Daniëlle Koster (CDA) heeft respect voor het besluit. 'Respect voor dit besluit van de burgemeester om het belang van de stad boven haar eigen belang te stellen.' Martijn Balster (PvdA) reageert kort: 'Respect voor dit besluit.'

'Respectabel'

Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) vindt het respectabel dat Krikke de eer aan zichzelf houdt. 'Respect voor de beslissing van Pauline Krikke om haar ambt als burgemeester neer te leggen en de eer aan zichzelf te houden.'

Robert Barker (Partij voor de Dieren) noemt het een 'verstandige keuze van de burgemeester om op basis van het onderzoeksrapport van het OVV verantwoordelijkheid te nemen voor het misgaan van de vuurstapels en haar functie neer te leggen.'

'Persoonlijk drama'

'Het krediet had ze niet in de gemeenteraad en daarmee zou het debat van komende donderdag een heel, heel pijnlijk debat voor Krikke geweest', zegt Pieter Grinwis van ChristenUnie-SGP. 'Ze was een heel warme burgemeester', vindt Grinwis. Over haar bestuurlijke kwaliteiten zegt de leider van ChristenUnie-SGP: 'Den Haag was in die misschien wat hoog gegrepen.'

Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid noemt het een 'persoonlijk drama dat je niemand gunt.' Hij schrijft op Twitter: 'Wat je mening ook is over burgemeester Krikke, dit is wederom een persoonlijk drama dat je niemand gunt. Het was helaas onvermijdelijk. Ik gun haar ondanks alles toch het beste voor de toekomst.'

Extra radio-uitzending vanwege opstappen Pauline Krikke

