Scheidsrechter geschopt en geslagen door jeugdspelers van sv Donk

Een clubscheidsrechter van vv Moordrecht is zaterdagmiddag geschopt en geslagen door een aantal spelers van sv Donk JO15-1 uit Gouda. Dat staat in een verklaring van KNVB-scheidsrechter Remco Roest die getuige was van het incident omdat hij zelf de wedstrijd van het eerste elftal van vv Moordrecht moest fluiten. Ook de betreffende clubscheidsrechter heeft het incident bevestigd aan Omroep West.

De clubscheids kreeg klappen en werd van achteren geschopt, waarop Roest en een aantal andere toeschouwers ingrepen. De clubscheidsrechter, die niet met zijn naam genoemd wil worden, is er goed vanaf gekomen. 'Ik heb nergens last van en kan het redelijk makkelijk van me af zetten door er over te praten.' Scheidsrechter van het eerste elftal, Remco Roest, was toevallig getuige. 'Ik zou de wedstrijd van het eerste elftal van vv Moordrecht fluiten en voorafgaand daaraan keek ik bij de wedstrijd vv Moordrecht JO15-1 tegen sv Donk JO15-1', blikt hij terug. 'Er was niet zo veel aan de hand. Totdat een speler van sv Donk een opmerking maakte tegen de scheids en daarvoor geel kreeg.'

De speler bleef volgens de getuige opmerkingen maken en kreeg vervolgens zijn tweede geel. Meerdere jeugdspelers van sv Donk begonnen vervolgens opmerkingen te maken en twee van hen kregen ook geel. 'Toen sloeg de vlam in de pan. De jongen met rood rende terug het veld in en probeerde de scheids aan te vallen.' Een man langs de kant – vermoedelijk de leider van sv Donk – probeerde de jongen volgens de KNVB-scheidsrechter tevergeefs tegen te houden. 'Een andere speler trapte de scheidsrechter van achteren. Ze waren buiten zinnen, eentje probeerde met een sprong zelfs een kopstoot aan de scheids te geven.'

'Scheidsrechter beschermd'

Roest had een paar seconden nodig om te beseffen wat hij zag. 'Daarna ben ik het veld opgerend en heb ik de scheidsrechter beschermd.' Andere toeschouwers schoten ook te hulp en trokken de spelers weg bij het slachtoffer.

Sv Donk kon desgevraagd alleen bevestigen dat de wedstrijd is gestaakt, maar kon niet ingaan op de details. Ze willen eerst alle feiten op een rij krijgen, voordat ze met een verklaring komen. Vv Moordrecht was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

'Onvoorstelbaar in de week van de Scheidsrechter'

Fysiek is de clubscheidsrechter er goed vanaf te zijn gekomen. 'Ik ben samen met hem naar de bestuurskamer gelopen. Hij was wel enorm ontdaan. Even later sprak ik hem nog even in de kantine, hij had geen zichtbare verwondingen.' Roest, die zelf zeven jaar scheidsrechter is, heeft een melding gemaakt bij het Meldpunt Sportgeweld. 'Zij zetten de melding dan door naar de politie en de KNVB.'

'Het is onvoorstelbaar', vertelt Roest zichtbaar geërgerd. 'En dat in de Week van de Scheidsrechter nota bene.' Volgens hem loopt het geweld tegen scheidsrechters de spuigaten uit. 'Ik heb vorig jaar in de week van de scheidsrechter zelf ook zoiets meegemaakt. Ik werd toen ook door spelers en publiek belaagd en ben onder begeleiding naar de auto gebracht. Ik heb destijds ook een open brief naar de KNVB geschreven. Dit moet echt stoppen.'

LEES OOK: Het 'echte' amateurvoetbal gaat van start: 'Ik ga het vlaggen weer sexy maken'