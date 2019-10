Vermiste Bo (16) uit Alphen meerdere keren gezien in Utrecht

De politie maakt zich zorgen om Bo en daarom werd afgelopen donderdag al een Vermist Kind Alert uitgegeven. Op het moment dat de Alphense tiener verdween droeg ze een roze jas, een wit T-shirt en een grijze legging. Verder had ze een bruine rugtas bij zich. Bo is 1.85 meter lang.

Bo was vorige week dinsdagavond nog op het station in Alphen aan den Rijn en daarna op station Utrecht Centraal. In die stad is ze volgens de politie de afgelopen dagen regelmatig gezien. 'We horen het dan ook heel graag als mensen haar zien of tegenkomen', zegt een woordvoerder.

'Zeer ongebruikelijk'

De politie kan niet zeggen of Bo door iemand is gezien of dat ze is vastgelegd op camerabeelden. 'Feit blijft dat ze vermist is zolang we haar niet hebben gesproken. We weten namelijk niet wat de omstandigheden zijn. We willen weten waar ze verblijft en waar ze slaapt. Want dit is zeer ongebruikelijk voor een minderjarige.'

