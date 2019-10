Update: storing opgelost, Ziggo-abonnees kunnen Omroep West weer ontvangen

Het signaal van Radio West en TV West was maandag bij abonnees van Ziggo op de kabel weggevallen. Dat kkwam door een stroomstoring bij de distributeur van het signaal. De storing is inmiddels weer opgelost.

Via Ziggo was geen enkele regionale omroep te ontvangen. Het signaal van de regionale omroepen gaat via een KPN-verbinding naar een verzamelpunt in Hilversum. Daar pikt Ziggo het signaal op om het door te zetten op de kabel. Door de storing kwam er niets aan in Hilversum en kon Ziggo dus ook niets doorgeven.

De programma's van Omroep West zijn altijd te volgen via omroepwest.nl en de app. Via Digitenne, DAB+ en met een ouderwetse sprietantenne is Radio West nog wel in de ether te ontvangen.