Draaiorgelcultuur officieel immaterieel erfgoed: 'Het hoort gewoon bij Nederland'

De 18-jarige draaiorgelman Jordy Pastoor wil het van de daken schreeuwen: de Nederlandse draaiorgelcultuur is opgenomen op de lijst van Immaterieel Erfgoed Nederland: 'Eindelijk erkenning', aldus een uitgelaten Jordy. 'Weet je, het draaiorgel is gewoon typisch Hollands. Het hoort bij Nederland.'

Niet iedereen vindt het geluid even mooi, maar toch is de draaiorgelcultuur op de Nederlandse straten een traditie door die velen wordt gekoesterd. En dat is hard nodig, want het oer-Hollandse beroep staat onder druk: 'Vroeger stond op iedere hoek van de straat een draaiorgel, maar dat is nu allang niet meer zo', vertelt Jordy. 'En dat is zonde, want het is een prachtig beroep.'

De liefde voor de draaiorgel werd hem met de paplepel ingegoten. Jordy groeide namelijk op tussen de draaiorgels: 'Mijn vader had één waarmee hij op straat stond. En daar stond ik als baby al naast. Dus ja, zo heb ik het virus overgenomen'.

Orgelman sinds zijn achtste

Inmiddels is Jordy 18 jaar en staat hij al tien jaar met een eigen orgel op de Diamantlaan in Leiden. ‘Toen ik acht was, kreeg ik een klein orgeltje met een cd-speler. Daarmee ben ik op straat gaan staan, elke zaterdag. Op mijn dertiende kreeg ik een écht draaiorgel. Geschonken door donateurs en een marktkoopman hier in de buurt. Maar daar werd over geklaagd: het geluid zou te hard zijn. Ik ben toen weer overgestapt naar een klein orgeltje.’

Volgens Jordy is geklaag over draaiorgel helaas onderdeel van het vak: 'Tuurlijk, er zitten altijd rotte appels tussen. Maar de meeste mensen reageren gewoon altijd heel blij en positief als ik met mijn orgel sta. En daar doe ik het voor. Het contact met de mensen is gewoon heel erg mooi aan dit vak.'

Gerinkel in het bakje

Jordy is ontzettend blij dat de draaiorgelcultuur nu op de lijst van Immateriaal Ergoed staat. 'Hopelijk zorgt dit ervoor dat er meer positieve reacties komen. En dat we tradities blijven houden. Er zijn draaiorgels waar je al kan pinnen. Nou, dat zie ik dus echt niet zitten, ik wil gewoon die euro in mijn bakje horen rinkelen!'