Hagenaars kritisch over aftredende Krikke: 'Dit is het beste voor de stad'

'Dit is het beste wat ons als Hagenaars kon overkomen.' De reacties op straat over het opstappen van burgemeester Pauline Krikke liegen er niet om. De meeste Hagenaars zijn blij dat de burgemeester zondagavond haar ontslag aankondigde. Al zijn er ook mensen te vinden die het voor Krikke opnemen. 'Ze zal vast ook goede dingen hebben gedaan.'

Het opstappen van de burgemeester is het gesprek van de dag in Den Haag. De meeste mensen begrijpen wel dat Krikke haar ontslag heeft genomen. 'Haar positie was onhoudbaar', vertelt een man in Laak. 'Het onderzoeksrapport van vorige week was heel kritisch over haar als eindverantwoordelijke. En het is niet voor het eerst dat ze steken heeft laten vallen. Als je twee wethouders wegstuurt voor het onderzoek is afgerond dan moet je ook vertrekken als de conclusies van het rapport zo negatief zijn.'

Een buurtgenoot vult hem aan. 'Het is het beste wat ons kon overkomen als Hagenaars. Ik vond haar verschrikkelijk. Maar goed, als ze zelf niet op was gestapt dan had de gemeenteraad haar donderdag wel weggestuurd. Ik heb haar een keer gesproken voor het gemeentehuis. Ze was best aardig en meegaand, maar toch ook vrij afstandelijk. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ze echt één van ons is geweest.'

Vriendelijke vrouw

Toch zijn er nog mensen in Den Haag te vinden die het voor de voormalig burgemeester opnemen. 'Het is een trieste zaak', vertelt een vrouw. Ze kreeg ook echt van alles over zich heen. Ik heb haar een keer meegemaakt na een ontploffing. Ze was toen een heel vriendelijke vrouw. Ik vind het dapper dat ze deze stap heeft genomen. Je moet dat wel kunnen.'

De gang van zaken van de laatste week bevestigt voor veel mensen het beeld dat ze hebben van Krikke. 'Ik ben wel verbaast over de gang van zaken', vertelt een van de voorbijgangers. 'Ik heb het idee dat ze in de stad wel geliefd was, maar dat ze binnenskamers veel problemen had met mensen.' Toch vindt een voorbijgangster dat Krikke de laatste week wel heel negatief wordt benaderd. 'Ze heeft veel voor haar kiezen gekregen, waardoor haar positie onhoudbaar is geworden. Ze zal vast ook goede dingen hebben gedaan, maar dit is nu wel beter voor de stad.'

Instagram

Krikke maakt haar aftreden bekend via Instagram. De mensen in Laak begrepen niet goed waarom ze voor dit medium had gekozen. 'Ik moest direct aan Trump denken met zijn getwitter', vertelt een van de mannen. 'Dit is niet de normale gang van zaken.'

'Ik vond het filmpje niet puur, maar dat is ze nooit echt geweest,' vult een van de andere mannen aan. Een van de vrouwen kon nog wel begrip opbrengen voor deze keuze van Krikke. 'Ik denk dat ze het moeilijk met zichzelf heeft dat ze het zo gedaan heeft.'

Leukste stad van Nederland

De vraag is wat er nu moet gebeuren. Een van de mannen maakt zich daar wel zorgen om. 'De vorige keer stonden de mensen ook niet te springen. En dat terwijl dit de leukste stad van Nederland is. Hier wil je toch nooit meer weg? Eigenlijk zou de nieuwe burgemeester gewoon een Hagenees moeten zijn. Die moet toch wel te vinden zijn?

