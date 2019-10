Nieuwe bijscholing Haags zorgpersoneel om leegloop te voorkomen

Een leven lang werkzaam in de zorg. Zo vanzelfsprekend is dat niet meer. Er is een behoorlijk tekort op het personeel in de thuiszorg en de regeldruk is hoog. Daarbij komt dat Nederland geacht wordt steeds langer thuis te blijven wonen en moeten de verzorgenden steeds meer kunnen. Om mensen te behouden voor de sector én breder inzetbaar te maken, ontwikkelde ROC Mondriaan samen met HWW Zorg laagdrempelige bijscholingen.

Ruengelo Silie heeft een diploma 'Helpende zorg en welzijn' op niveau twee. Maar eigenlijk heeft hij daarmee onvoldoende kennis en vaardigheden voor de hedendaagse thuiszorgpraktijk. Hij is één van de eerste die een extra certificaat heeft gehaald op ROC Mondriaan: 'Ik mag nu ook steunkousen en bepaalde wondverzorging doen. Bovendien heb ik meer kennis over patiëntenzorg.' Ruengelo is er heel blij mee: 'Het geeft mij meer vertrouwen.'

Gerda van de Kaa van ROC Mondriaan is trots op het ontwikkelde certificaat: 'De thuiszorg wordt steeds complexer omdat mensen langer thuisblijven. Onze niveau twee opgeleiden kunnen dat niet aan. En we willen mensen wel behouden. Zonder bijscholing raken ze ongeschikt en worden ze werkloos, terwijl we ze zo hard nodig hebben!'

Trots

De bijscholing die HWW Zorg en ROC Mondriaan ontwikkeld hebben is laagdrempelig. De lessen zijn goed te doen naast een baan en worden bovendien betaald door HWW. Van de Kaa van ROC Mondriaan: 'In het begin zitten ze wat onwennig in de klas. Sommigen zijn al begin 60 en wat argwanend naar wat er nu allemaal gaat komen. Maar na een paar weken maakt die argwaan plaats voor trots en gemotiveerdheid.

Ruengelo is het wandelend bewijs hiervan. 'Ik kan nu de meeste dingen zelf doen en hoef geen collega te bellen voor bijvoorbeeld de wonden.' Ook de cliënt van Reungelo, mevrouw Hoberts vindt het een uitvinding: 'A kwam dit doen, B het volgende en C weer wat anders. Nu heb ik per dag maar één persoon.'

LEES OOK: Spaanse Gloria naar Nederland vanwege personeelstekort zorg: 'Hier kan ik gelijk aan de bak'