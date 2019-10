Den Haag krijgt nog deze week een waarnemend burgemeester

Den Haag krijgt waarschijnlijk nog deze week 'een stevige' waarnemer om tijdelijk de gisteren afgetreden Pauline Krikke te vervangen als burgemeester. De commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft al iemand bereid gevonden om die taak op zich te nemen. Ook de gemeenteraad steunt deze 'stevige' kandidaat. Er moet alleen nog een gesprek met hem of haar worden gevoerd. Dat werd maandagmiddag bekendgemaakt na afloop van een overleg tussen de commissaris en de fractievoorzitters van Den Haag.

Het gaat om een 'bestuurlijk zwaargewicht' die hij ' op de korrel heeft', zei de commissaris na afloop van het krap een uur durend gesprek in een zaaltje op de vierde verdieping van het provinciehuis. De waarnemer krijgt de opdracht de rust terug te brengen in Den Haag. 'Om te zorgen dat Den Haag weer een plek wordt waar goed wordt bestuurd en waar rust, reinheid en regelmaat is, om het zo maar te zeggen', aldus Smit.

Alle fractievoorzitters, zo bleek vandaag steunen de benoeming van de beoogd waarnemer. Smit: 'Men kon heel goed begrijpen waarom ik bij deze persoon ben terecht gekomen.' De commissaris had afgelopen dagen al contact met de kandidaat. Die zei: 'Jaap dat is een grote verantwoordelijkheid en als jij dat van me vraagt, ben ik bereid dat te doen. En ik zie ook de noodzaak.'

De waarnemend burgemeester gaat zo snel mogelijk aan de slag in Den Haag, is het idee. Maar er wordt geen al te grote haast gemaakt met een zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Smit vindt dat eerst de 'rust' moet terugkeren in de Haagse politiek. De verwachting is dat aan het einde van het voorjaar van 2020 – na overleg met de minister van binnenlandse zaken – wordt bepaald wanneer de zoektocht naar een nieuwe burgemeester kan beginnen. Daarna duurt het ook nog minstens een half jaar voordat hij of zij is benoemd. Dat betekent in de praktijk dat de stad pas over ruim een jaar een opvolger heeft voor Pauline Krikke. Smit erkent dat dat langer is dan de normaal de procedure in beslag neemt om alleen een vacature te vervullen. ‘We nemen te tijd om niet even overhaast stappen te zetten.’

Naam waard

De commissaris verklaarde ook dat het niet alleen de taak van de nieuwe burgemeester kan zijn om ervoor te zorgen dat Den Haag weer een stabiel bestuur krijgt. Er ligt ook voor de raad een verantwoordelijkheid, zei hij tegen de aanwezige fractievoorzitters. 'Laat zien dat Den Haag haar naam waard is, want het is een stad met een groot aanzien.'

Smit heeft daarom aan de raad en het college gevraagd 'hun beste beentje voor te zetten'. De commissaris: 'Vergroot even niet de verschillen, maar zoek de overeenkomsten met elkaar en weet je met elkaar verantwoordelijk voor het aanzien van deze derde stad van Nederland.’ Om daaraan laten aan toe te voegen dat het 'hard nodig' is dat de stad goed wordt bestuurd.

Kop erbij

Tegelijkertijd verklaarde Smit dat hij ook weer niet van plan is achteraf met een beschuldigende vinger te wijzen naar een verantwoordelijk voor de bestuurlijke crisis waarin Den Haag zich nu bevindt. 'Ik ga hier geen zwartepiet-spel doen. Ik constateer dat in Den Haag het nodige aan de hand is. Daar zijn we allemaal getuige van geweest in de afgelopen week. Het is nu zaak dat dat iedereen zijn kop erbij heeft, zijn verstand erbij houdt. Met elkaar zich verantwoordelijk voelt voor het herstel van verhoudingen. Daarbij zorg ik voor een stevige waarnemer en voor de rest is het ook een verantwoordelijkheid van het college en raadsleden onderling.'

Vanwege het plotselinge aftreden van Pauline Krikke is het debat in de gemeenteraad over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat voor aanstaande donderdag stond gepland, verplaatst. Dat wordt dat nu een week later gehouden. Reden is dat op die manier de waarnemend burgemeester zich ook nog over de vraag kan buigen of en zo ja hoe hij of zij de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp wilt toestaan, aldus de voorzitter van het presidium - het dagelijks bestuur van de gemeenteraad -, Chris van der Helm (VVD).

Eigen afweging

In een brief aan de gemeenteraad schrijft hij: 'Enerzijds moet de raad zich op korte termijn uit kunnen spreken over de toekomst van de vreugdevuren, zowel voor dit jaar als naar de toekomst toe. De termijn van het organiseren en het aanvragen van de vergunning en voor de vreugdevuren, loopt immers tegen kritische grenzen aan. Anderzijds willen we, gelet op de ontstane situatie, de nog te benoemen waarnemend burgemeester, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, ook in de gelegenheid stellen een eigen afweging op dit punt te kunnen laten maken.'

Krikke maakt gistermiddag via een filmpje op Instagram bekend dat zij per direct stopte als burgemeester van Den Haag. Zij was onder vuur komen te liggen na harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het verloop van de afgelopen nieuwjaarsnacht. Het aanstaande debat over het rapport van de onderzoeksraad over de vreugdevuren op Scheveningen richt zich volgens Krikke steeds meer op haar functioneren.

Constructief

Vrijwel alle fractieleiders van partijen in de Haagse gemeenteraad, verklaarden voorafgaand aan het gesprek met Smit dat besluit respecteren. En dat hun inzet is dat er snel een waarnemend burgemeester komt. Van de Helm noemde het overleg van de commissaris na afloop 'constructief'.

