'Boswachter Jenny was voorbeeld voor alle boswachters'

'Het nieuws is ingeslagen als een bom. Iedereen was er stil van, er is veel ongeloof dat ze er niet meer is', zegt De Snoo. Dat Van Leeuwen heel geliefd was blijkt ook uit het eerbetoon in het Haagse bos. Daar zijn bloemen neergelegd ter nagedachtenis aan haar overlijden.

Bloemen in het Haage bos voor overleden boswachter Jenny van Leeuwen | Foto: Omroep West

Volgens De Snoo is Jenny van Leeuwen een voorbeeld voor alle boswachters in Nederland. 'Ze was zo puur in het zien en beleven van de natuur. Ze had het enthousiasme van iemand die voor het eerst in het leven een buizerd ziet.' Ook had ze een enorme drive om dat met iedereen te delen, vertelt De Snoo. 'Er was een grote wil om kinderen te leren over de natuur en daar zorgvuldig mee om te gaan.'

Dat merkte De Snoo zelf ook toen hij net bij Staatsbosbeheer ging werken. 'We gingen naar een boom met bosuilen, eerlijk gezegd zag ik het helemaal niet zo, maar Jenny kon bij mij ook de ogen openen om te zien wat ik zelf niet zou zien. Zij was in alles een gids en maakte daar geen onderscheid in. Ze was voor iedereen dezelfde: voor kinderen, de pers en bestuurders.'

Van Leeuwen deed ook zoveel meer in de provincie dan alleen het Haagse bos en het Malieveld. 'Ze heeft kabouterpaden gemaakt, kinderspeelplaatsen ingericht en nieuwe paden geregeld. We gaan haar enorm missen.'