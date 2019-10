DI-RECT en Son Mieux genomineerd voor de Haagse Popprijzen

Tussen de genomineerden voor de beste videoclip, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt, zien we onder andere bekende namen als DI-RECT en Son Mieux voor respectievelijk de nummers Be Strong en Nothing. Daarnaast zijn de gasten van Goldband met - hun ode aan het Scheveningse leven - Witte Was, rapper Gian met Only This Night, en Niko met Nine Out Of Ten genomineerd in deze categorie.

De prijs voor het beste Haagse initiatief gaat naar de organisatie, instelling die of het evenement dat afgelopen jaar de meeste indruk maakte. Eerdere winnaars van deze prijs zijn onder andere Sniester, PIP en Jam de la Crème. Dit jaar zijn The Womb Studio, Clubhopping, urban platform GUAP, festival Grauzone, De Zwarte Ruiter, het Zeeheldenfestival en de Zolderkamersessies genomineerd.

Opkomend talent

De derde prijs waar door het publiek op gestemd kan worden, is de Popradar Music Support Award. Popradar is de organisatie die de Popweek organiseert en zich daarbuiten inzet voor de Haagse muziekscene. De Music Support Award, die bestaat uit 1000 euro aan ondersteuning, wordt toegekend aan opkomend talent. De prijs werd vorig jaar gewonnen door Niko, dit jaar genomineerd voor de beste videoclip. De genomineerden voor dit jaar zijn Magic Moon, Goldband, Locks Vegas, Banana Savannah, Usainboyz, Ava Nova en The Mighty Breaks.

Stemmen kan tot 20 oktober. De prijzen worden op zondag 27 oktober uitgereikt in het Paard.

