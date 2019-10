Zon keert terug: 'Het kan dit weekend 20 graden worden'

Voor wie somber wordt van het herfstweer dat de afgelopen dagen over de regio trok, is er goed nieuws. Richting het weekend laat de zon zich vaker zien. 'In het weekend is een temperatuur van 20 graden zelfs niet uitgesloten.'

'Deze dinsdag zien we de zon al af en toe', vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. ' We hebben 's ochtends vroeg nog te maken met wat bewolking en plaatselijk wat regen of motregen, maar het wordt droger. Plaatselijk kan nog wel een lichte bui voorkomen, maar het valt de rest van de dag reuze mee.'

Er staat dinsdag een zuidwesten wind. Aan zee waait die vrij krachtig. 'Het wordt dinsdag 16 graden, plaatselijk misschien 17. Dat is een normale temperatuur begin oktober. Duidelijk wat hoger dan de afgelopen dagen.'

Onweer

Komende nacht en woensdag overdag krijgen we te maken met wisselende bewolking. 'Er wordt onstabiele lucht aangevoerd', vertelt Mizee. 'De kans op buien wordt dan langzamerhand groter. Met name langs de kust, want de lucht komt binnen vanaf de Noordzee. Hier kan onweer bij voorkomen, zowel dinsdagnacht als woensdag overdag.'

De wind blijft doorwaaien, matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten. 's Nachts koelt het af tot 11 graden, woensdag wordt het 13 graden. Donderdag en vrijdag is het volgens de weerman van Omroep West 'hetzelfde verhaal'. 'Ook dan is het wisselvallig, maar dan loopt de temperatuur wel langzaam op naar 16 of 17 graden. Zaterdag wordt het rond de 18 graden - dan lijkt het ook wat droger te worden - en zondag 19 graden, al is 20 graden niet uitgesloten. We gaan dus weer een keer de goede kant op. Maar we moeten nog wel een paar dagen geduld hebben.'