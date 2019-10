Dennis Abbas (42) mogelijk slachtoffer van moord in voorjaar 2018

Lichaamsdelen die in juni vorig jaar zijn gevonden op de stranden van Katwijk en Wassenaar, zijn van de destijds 42-jarige Dennis Abbas. De politie heeft recent informatie gekregen waaruit blijkt dat hij mogelijk is vermoord vanwege zijn betrokkenheid bij een zedenzaak. Het rechercheteam dat zijn dood onderzoekt is op zoek naar mensen die meer weten over het leven van Dennis en over zijn overlijden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 8 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

Dennis Abbas was dakloos en verslaafd. Hij was vaak te vinden in het centrum van Den Haag, waar hij bij verschillende dak- en thuislozencentra kwam. In de laatste periode van zijn leven, voorjaar 2018, zou hij veel op Scheveningen zijn geweest, met name rond de pier en de parkeergarages daar in de buurt. Een agent heeft hem op 3 april nog gezien. Een getuige die de politie na de dood van Dennis sprak, denkt dat hij hem ergens eind april nog heeft gezien.

Op 20 en 21 juni 2018 zijn er lichaamsdelen van Dennis gevonden op de stranden van Katwijk en Wassenaar. Omdat die flink aangetast waren door de zee, kon er geen doodsoorzaak meer worden vastgesteld. De politie houdt rekening met verschillende scenario’s voor zijn dood, waaronder die van een misdrijf.

'Vermoord na zedenmisdrijf'

De reden dat de politie ook aan een misdrijf denkt, is informatie die agenten in januari en augustus van dit jaar hebben gekregen. Binnen de daklozenwereld waarin Dennis verbleef, gaan verhalen rond over zijn dood. Daaruit komt naar voren dat Dennis zich schuldig zou hebben gemaakt aan een zedenmisdrijf en dat hij daarom zou zijn vermoord en in zee is gedumpt. De politie onderzoekt of deze verhalen kloppen en of de dood van Dennis daar iets mee te maken heeft.

Mensen die meer weten over hoe Dennis in het voorjaar van 2018 is overleden, worden gevraagd zich te melden. Ook komt de recherche graag in contact met mensen die weten waar Dennis in die periode verbleef, waar hij sliep, met wie hij omging en of hij ruzie had met bepaalde personen of groepen. Om ook daklozen te bereiken, heeft de politie dinsdag flyers uitgedeeld bij verschillende dak- en thuislozencentra in het centrum van Den Haag.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem