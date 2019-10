Woninginbrekers doen veel moeite maar nemen niets mee

Twee mannen hebben veel moeite gedaan om in te breken bij een huis in Den Haag, maar zijn uiteindelijk zonder buit vertrokken. De verdachten zijn gefilmd door een camera in de buurt.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 8 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

De inbraak vindt plaats in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 juni aan het Charlotte de Bourbonplein. Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen door de straat lopen en een tuin binnengaan. Ze kijken even bij het raam van de woning, maar lopen dan weer weg.

Nadat ze vlak langs de camera zijn gelopen, gaan ze weer terug naar de tuin. Ze weten een raam open te krijgen en klimmen naar binnen. Ongeveer 10 minuten later komen ze weer naar buiten en lopen weg. Het hele huis is doorzocht en de bewoner heeft behoorlijke schade, maar er is vreemd genoeg niks meegenomen.

