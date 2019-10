Man steelt sporttas vol met pakken babymelkpoeder

Zonder dat iemand iets in de gaten had, heeft een man een sporttas vol pakken babymelkpoeder gestolen bij Albert Heijn in Zoetermeer. De camera’s hebben zijn werkwijze wel vastgelegd. De verdachte is duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 8 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

De man komt op donderdag 15 augustus binnen bij de winkel aan het Middelwaard. In zijn karretje ligt een lege sporttas. Hij zet twee grote pakken toiletpapier in de kar en loopt vervolgens naar het pad met de babyproducten. Daar laadt hij 12 pakken Nutrilon in de kar. Daarna verdwijnt hij even uit het zicht van de camera’s.

Als hij weer in beeld komt, zijn de pakken babymelkpoeder uit de kar verdwenen. De sporttas staat onderop de kar en er is duidelijk te zien dat hij vol zit. De man pakt twee blikjes frisdrank en gaat daarmee naar de kassa. Onderweg zet hij de pakken toiletpapier waarschijnlijk weer terug, want bij de kassa staan die niet meer in de kar. Hij rekent de blikjes af en loopt vervolgens met de tas vol babymelkpoeder de winkel uit.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem