Recherche zoekt informatie over overleden vrouw Hogezijde Den Haag

De politie is nog dringend op zoek naar meer informatie over het overlijden van een 39-jarige vrouw uit Den Haag. Haar lichaam werd eind september gevonden in een huis aan de Hogezijde. Er is al een 41-jarige man aangehouden als verdachte.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 8 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

Een familielid vindt het lichaam van de vrouw op zondag 29 september even voor 14.00 uur. De politie is een groot onderzoek gestart om uit te zoeken wat er is gebeurd. De woning is als plaats delict aangemerkt en er wordt onderzocht of de vrouw door geweld om het leven is gekomen. De 41-jarige man die is aangehouden zit nog vast en zijn betrokkenheid bij de dood van de vrouw wordt onderzocht.

De politie komt graag in contact met mensen die meer kunnen vertellen over wat er is gebeurd in de woning aan de Hogezijde in het weekend van 28 en 29 september of in de periode daarvoor. Misschien zijn daar wel dingen opgevallen die met de dood van de 39-jarige vrouw te maken kunnen hebben. Ook is meer informatie over de bewoners van het huis is welkom.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem