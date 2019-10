De Zwaan vs. Van Gerwen: 'Michael is de laatste tijd niet erg in vorm'

'Ik heb eerder bewezen dat ik Michael van Gerwen kan pakken, ook op het grote podium.' Darter Jeffrey de Zwaan uit Leidschendam acht zich daarom zeker niet kansloos tegen de wereldkampioen, die hij dinsdagavond treft in de tweede ronde van het prestigieuze World Grand Prix-toernooi in Dublin.

'Ik ken Michael redelijk', vertelde De Zwaan dinsdagochtend aan Omroep West. 'We darten best vaak samen als we allebei op een toernooi aanwezig zijn en praten regelmatig met elkaar. Ik ga me voor dinsdagavond dan ook hetzelfde voorbereiden als altijd. Ik ga Michael zeker niet uit de weg, alleen op het podium zijn we vijanden.'

De Zwaan kwam in de tweede ronde terecht na een 2-0 zege op de Engelsman Steve Beaton zondagavond. Ook dat was geen 'kleine' tegenstander. Beaton is een oud-Lakesidewinnaar en hij draait al tientallen jaren mee in de wereldtop. 'Ik speelde tegen hem een goede partij', blikt de Leidschendammer - die vorig jaar in Dublin in de tweede ronde sneuvelde - terug. 'Ik heb nauwelijks fouten gemaakt, solide gespeeld en kon elke leg snel beginnen. Dat is belangrijk met dit spelformat.'

Format

In Dublin moet niet alleen iedere leg - zoals gebruikelijk - worden uitgegooid met een 'dubbel', iedere leg moet er ook mee worden begónnen. 'Het is een keer wat anders, dit format. Voor de kijker is het natuurlijk leuk om te zien en voor ons als darter vraagt dit een andere focus.' Dat vindt hij wel leuk. 'Om tijdens ieder toernooi hetzelfde moeten doen, is namelijk ook niet alles. Mij ligt dit spelletje wel. Scorend hoef ik me niet al te druk te maken. Alleen het beginnen met een dubbel, dat is de kunst met dit format.'

Zeker als je speelt tegen de regerend wereldkampioen. 'Maar het spel van Van Gerwen ligt me', benadrukt De Zwaan. 'Ik hou van het gooien op tempo en Michael is ook geen speler die trucjes uithaalt.' Dat biedt dus perspectief. 'Ik heb al eerder bewezen dat ik hem kan pakken, ook op het grote podium. En naar mijn mening is Michael de laatste tijd niet heel erg in vorm...'

LEES OOK: Jeffrey de Zwaan droomt van wereldtitel als darter: 'Dit is pas het begin'