Komt Roda JC in Reeuwijkse handen? 'Roland Hogenelst is een serieuze investeerder'

Het is een puinhoop bij Roda JC. De toekomst van de Zuid-Limburgse voetbalclub, waar het al jaren onrustig is, lijkt in handen te liggen van de Reeuwijkse ondernemer Roland Hogenelst. Die overweegt een deel van de aandelen van Roda JC over te nemen. Die kwamen afgelopen weekend vrij nadat de beoogde Mexicaan Mauricio Garcia de la Vega besloot af te zien van zijn overnameplan.

Hogenelst is eigenaar van de 'La Cubanita'-tapastenten en Proeflokaal Bregje. Hij is geen onbekende in de voetbalwereld. Zo is hij met Klasse Kantine BV - een nieuwe formule die de horecaondernemer kort geleden introduceerde - sinds afgelopen zomer de hoofdsponsor van zondaghoofdklasser Alphense Boys.

Kees Jansma - erelid en ex-voorzitter van de amateurclub - omschreef Hogenelst begin juni tijdens een interview met Omroep West als een 'serieuze investeerder'. 'Met hem probeert de club het eigen opleidingssysteem te handhaven en te trachten jongens die goed zijn op termijn bij de club te houden of terug te krijgen.'

'Zodra het rond is hoor je van me'

Wat zijn precieze plannen zijn met Roda JC, is niet bekend. Zelf wil Hogenelst daar nog niets over kwijt. 'We zitten nog in de onderhandelingen', laat hij weten aan Omroep West. 'Zodra het rond is hoor je van me.'

Roda JC degradeerde in 2018 - voor de tweede keer in vier jaar tijd - uit de eredivisie. In de eerste divisie stelde de club vorig jaar hevig teleur met een dertiende plaats in de eindstand. Op dit moment bezet de club - ondanks het aantrekken van de ambitieuze trainer Jean-Paul de Jong - de veertiende plaats, met negen punten uit negen wedstrijden.

Investeerder stadion uitgezet door boze supporters

In de hoop de succesvolle tijden van weleer - waarin de club een subtopper op het hoogste niveau was en de KNVB-beker meerdere keren won - te laten terugkeren, richtte Roda in 2017 de hoop op geldschieter Aleksei Korotaev. Nadat die gearresteerd werd in Dubai - naar verluidt vanwege vanwege het uitschrijven van een ongedekte cheque - en zijn rekeningen werden bevroren, kreeg de club in mei nieuwe hoop.

De Mexicaan Mauricio Garcia de la Vega meldde zich als investeerder. Maar hij kwam ruim een week geleden in opspraak, toen bleek dat hij nog altijd geen cent in Roda had gestoken. Nadat hij door een groep boze supporters het Parkstad Limburg-stadion uit was gejaagd besloot hij - in overleg met bemiddelaars van Roda, de gemeente Kerkrade, de Keuken Kampioen Divisie en de KNVB - op te stappen.

'Wel degelijk belangrijke stappen gezet'

Volgens algemeen directeur Hessel Meijer van Roda JC zijn er onder Garcia de la Vega wel degelijk belangrijke stappen gezet. 'Er staat een team op het veld dat kwalitatief sterker is dan de afgelopen jaren, tegen lagere kosten. Hij heeft een toptrainer voor een club als Roda JC weten aan te trekken. Hij moest werken onder zeer moeilijke omstandigheden. Er waren geen algemeen- en technisch directeur die hem konden bijstaan. Door opeenvolgende gebeurtenissen tijdens de afgelopen maand is een beeld ontstaan dat geen recht doet aan de persoon Mauricio Garcia de la Vega en zijn werk.'

Meijer spreekt van een 'moedige beslissing' van Garcia de la Vega om in het belang van Roda JC de geplande overname stop te zetten. 'Alle bij Roda JC betrokken partijen moeten nu keihard aan de slag om de toekomst te waarborgen.'