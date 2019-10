Hulpverleners ervaren zelf hoe het is om hoogbejaard of dement te zijn

Zorgmedewerkers ervaren zelf hoe het is om oud of dement te zijn. | Foto: Omroep West

Hoe voelt het om oud, afhankelijk of zelf dement te zijn. Dat kunnen hulpverleners vanaf dinsdag zelf ervaren in Oudtopia. De deelnemers stappen letterlijk in de schoenen van een oudere stadsgenoot. Op deze manier willen de betrokken Haagse organisaties en opleidingen aandacht vragen voor de zorg voor ouderen, nu en in de toekomst.

'Oudtopia is een land waar we uiteindelijk allemaal terechtkomen,' vertelt Stef Verhoeven van Stichting Zorg Veilig. 'We hebben hier in MOOOF op de Binckhorstlaan in Den Haag een vleugel ingericht met ervaringen waarbij je stapje voor stapje dichterbij de belevingswereld van ouderen komt. En dan hebben we het over echt oud, 75-plussers en dan heb je met allerlei dingen te maken, niet alleen fysiek maar ook soms in je hoofd, denk aan dementie. Wij laten verzorgenden en verpleegkundigen zien hoe het is om in de schoenen van de ouderen te staan.'

Barbara Kooyenga werkt sinds een half jaar in de zorg. Ze heeft net een verouderingsfoto laten maken en schrikt zich rot als ze ziet hoe ze er over 40 jaar uit zal zien. 'Het is heel confronterend om naar mezelf te kijken 40 jaar ouder, ik schrik hier echt van.' Ze is heel enthousiast over Oudtopia, 'Ik vind het top, ik weet nu veel beter hoe ik het voor de bewoner aangenamer moet maken. Ik moet veel meer rekening houden met geluid en hoe dat overkomt op ouderen. Ik deed net mee met een spel en ik zag meteen dat wij een heel groot onderdeel zijn van de ruis voor de ouderen. Ik moet niet teveel en te hard praten.' 'Ik vind het een hele bijzondere ervaring,' vult Charlene Hira aan. 'Ik heb ervaren hoe het is om oud te zijn en dat neem ik weer mee naar mijn werk.'

Huize Oudtopia

Op andere plekken in Den Haag zijn twee leegstaande vleugels van zorglocaties ingericht als ‘Huize Oudtopia’. Daar worden deelnemers voor een dag of zelfs 24 uur opgenomen in een verpleeghuis. Wat betekent het als je je vertrouwde omgeving moet verruilen voor zo’n huis? Of om de regie over je leven uit handen te moeten geven? In twee escaperooms kunnen deelnemers met elkaar het levensverhaal van ouderen met onbegrepen gedrag reconstrueren.

Nederland vergrijst in een hoog tempo: van 1,3 miljoen 75-plussers nu naar 2,1 miljoen in 2030. Met de huidige tekorten aan personeel in de ouderenzorg vraagt dat om een andere benadering van de zorg voor ouderen in de stad. De initiatiefnemers van Oudtopia kiezen daarom voor een regionale ervaringsgerichte netwerkaanpak die Haagse professionals, zij-instromers, leerlingen, mantelzorgers en vrijwilligers in de stad met elkaar verbindt.

'In haarvaten stad'

Oudtopia blijft nog tot volgend jaar zomer in MOOOF. Maar we willen vooral in de haarvaten van de stad zitten, in de wijken, de verpleeghuizen, in Alzheimercafe's. 'Oudtopia zal nog een tijdje reuring geven in Den Haag,' aldus Verhoeven.

