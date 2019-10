Bewoners bedanken brandweer na heftige brand: 'Ik had al afscheid genomen van mijn huis'

In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Akervoorderlaan breekt dinsdagavond rond 21.00 uur brand uit. Het gebouw is van verschillende eigenaren: er is een opslag voor droogbloemen, printer- en kopieermachinegroothandel GPEX en Gerven Mechanisatie zijn erin gevestigd en een gedeelte is van de familie Hijkoop. Al snel slaan de vlammen uit het pand. Annemarieke, haar man en twee van haar drie zoons zijn op dat moment thuis, een woning met een rieten dak die naast de loods staat. 'Om 21.10 uur werd ik gebeld dat dat de boel in brand stond', vertelt ze.

Brand verwoest een loods aan de Akervoorderlaan. | Foto: Omroep West

Annemarieke bedenkt zich geen moment en rent op haar badslippers naar het brandende pand, de stal in, waar haar paarden staan. De brand woedt op dat moment alleen nog in het achterste gedeelte. 'In onze loods was nog niets aan de hand. Ik heb snel de paarden buiten gezet.' Haar man en zoons redden ondertussen een oldtimer en wat paardenzadels.

Fotoboeken gered

In een ander gedeelte staan ook paarden van een andere familie. 'Daar was de stroom uitgevallen. Het was donker, dus op de tast heb ik die paarden er ook uitgehaald. Toen de dieren veilig waren ben ik snel terug naar huis gegaan om fotoboeken en andere dierbare spullen te redden.'

In de hele omgeving zijn rookwolken te zien. | Foto: Omroep West

Het gezin verlaat halsoverkop het huis. 'Ik dacht: hup we gaan.' Haar zoons, de hond en de kat brengt ze onder bij de buren. Ondertussen slaan de vlammen achter het huis heftig om zich heen. De brandweer is met man en macht bezig het huis nat te houden, zodat het vuur niet overslaat naar de rieten kap. Annemarieke en haar man zien het lijdzaam toe. 'Het waren spannende uren. De brandweer zei tegen ons dat ze hun stinkende best gingen doen om ons huis te behouden, maar ik had er een hard hoofd in.' Terwijl haar man het huis in de gaten houdt, loopt Annemarieke naar de paarden. 'Ik wilde het niet zien gebeuren. Ik had al afscheid genomen van het huis.'

'Niks dan bewondering'

Het blijkt toch te voorbarig. De loods brand helemaal uit, maar de brandweer weet het huis te behouden. 'Er stond een brandweerman in een bakje op een kraan, middenin de rook. Hij bleef maar spuiten', blikt Annemarieke terug.

Ze is vol lof. 'Ik heb niks dan bewondering voor de mensen van de brandweer. Ze verplaatsten zich in onze situatie, waren meelevend en aardig. Ze zijn zo begaan met je, dat doet je wat.' Om ze te bedanken schreef ze hen een brief. 'Ik weet niet hoe ik ze anders allemaal moet bedanken.'

Hun schuur - met daarin een 'mancave' voor haar zoons, een caravan en bedrijfsspullen - is volledig verwoest, maar het blijft bij materiële schade. 'We hebben mazzel gehad', zegt ze. 'Het was net allemaal mooi opgeknapt en dat heeft ons waarschijnlijk juist gered.' Een paar jaar geleden hebben ze, samen met de buurman, het asbest gesaneerd. 'Als we dat niet hadden gedaan, had ons huis er sowieso niet meer gestaan. Asbest brand goed.'

In een ander deel van het gebouw was nog wel asbest aanwezig. Hierdoor kwamen bij de brand asbestdeeltjes neer in een deel van Lisse en Sassenheim. De gemeente verstuurde hiervoor een NL-Alert.

Heftige gebeurtenis

Inmiddels, een week later, gaat het redelijk met Annemarieke en haar gezin. 'Het moet nog een beetje slijten, het is een heftige gebeurtenis geweest.'

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. 'Het onderzoek loopt nog', laat een politiewoordvoerder dinsdag weten.

