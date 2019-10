Voorzitter LangeLand Ziekenhuis en HagaZiekenhuis 'niet geschrokken' van slechte cijfers

Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is het enige ziekenhuis uit de Reinier-Hagagroep dat het financieel goed doet. Dat blijkt uit de financiƫle stresstest door BDO, die jaarlijks bekijkt hoe ziekenhuizen ervoor staan. Het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer lijkt enkel te blijven bestaan dankzij de steun van de twee andere ziekenhuizen uit de groep. De voorzitter van Reinier Hagagroep, Martin van Rijn, ontkent dat.

De Reinier-Hagagroep bestaat uit drie ziekenhuizen: het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, het Hagaziekenhuis in Den Haag en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. Het Langeland staat er van alle onderzochte ziekenhuizen het slechtst voor. Bij de financiële stresstest scoort het Langeland ver onder de maat. Ook het Hagaziekenhuis doet het niet goed, maar heeft wel een aardige financiële buffer. Het Reinier de Graaf Gasthuis lijkt financieel wel gezond.

Uit de stukken blijkt dat het LangeLand Ziekenhuis onder meer slecht scoort vanwege een forse lening van 20 miljoen euro die het heeft openstaan bij de andere twee ziekenhuizen. Deze lening wordt door de accountants van BDO van de financiële positie afgehaald, want het moet tenslotte ooit worden terugbetaald. De lening van 20 miljoen euro werd in 2015 gegeven door het Haga en Reinier de Graaf na de overname van het LangeLand. Dat ziekenhuis stond toen al jaren op het randje van faillissement.

Niet geschrokken

De voorzitter van Reinier-Hagagroep, Martin van Rijn, is niet geschrokken van de cijfers. 'Nee, als de cijfers onbekend zouden zijn, zou het wel heel raar zijn. Financiële lijstjes zijn goed en belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om goede zorg en die is niet in het geding.' Voor Van Rijn is de oplossing simpel: zorgverzekeraars moeten meer betalen voor de geleverde zorg. 'Bij het LangeLand betalen zorgverzekeraars zo'n beetje de laagste prijs in Nederland. Dat moet een keertje ophouden.' Binnenkort gaat Van Rijn in gesprek met zorgverzekeraars over de situatie.

Volgens Van Rijn zijn alle drie de ziekenhuizen apart van elkaar levensvatbaar. 'Met wat hulp kan het LangeLand ook tegen een stootje.' Die hulp moet dan komen van zorgverzekeraars die een betere prijs gaan betalen. 'Ik heb voldoende vertrouwen in het gesprek met de zorgverzekeraars'.

Kleine ziekenhuizen hebben het moeilijk

Uit de benchmark van BDO blijkt dat kleine ziekenhuizen in Nederland het moeilijk hebben, dit zijn veelal streekziekenhuizen. De financiële buffer van deze ziekenhuizen is klein. In totaal hebben elf ziekenhuizen financiële problemen, blijkt uit de jaarverslagen van 2018, meldt BDO. Daardoor lopen wachtlijsten op, staan rendementen onder druk en stijgen de kosten van huisvesting.

Volgens Van Rijn lopen veel ziekenhuizen tegen twee problemen aan: 'Hoe zit het met zorg die je levert en niet vergoed krijgt? Daar is nog onduidelijkheid over.' Ook noemt de voorzitter de stijgende kosten van geneesmiddelen een groot probleem. 'Die worden steeds maar duurder en zijn een last voor het hele budget'.