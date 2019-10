Juliana Zijlstra (18) in musical Lazarus is: 'Klein wonder, heel speciaal en goud waard'

Juliana is 15 jaar oud als zij auditie doet voor haar rol. Zij heeft dan zelf nog geen flauw idee om welke productie het gaat. Maar zij voelt zich geïmponeerd op het moment dat zij op moet: 'Ik kwam daar binnen en zij zaten daar allemaal naast elkaar, al die van belang waren: Ga maar wat nummers zingen!', vertelt ze zenuwachtig lachend, 'dat was heel spannend.'

Muzikaal leider Henry Hey, die bij het tot stand komen van de musical samenwerkte met David Bowie en nu ook verantwoordelijk is voor de muzikale omlijsting van de Nederlandse versie, komt superlatieven tekort: 'Juliana is voortreffelijk. Zij is goud waard. Zij klinkt zo fantastisch. Ze brengt haar rol met een onschuld en een kwetsbaarheid, dat is echt wonderbaarlijk. Ik weet niet hoe het is gebeurd, maar ik ben echt blij dat we haar hebben gevonden. Zij is heel erg speciaal.'

Fenomenaal goed

Maar regisseur Ivo van Hove weet het meteen als Juliana opkomt. Dat gevoel had hij ook tijdens de auditie van Sophie Anne Caruso in New York, met David Bowie er toen nog bij. Er was één iemand die er bovenuit sprong: 'Wij keken naar elkaar en hoopten dat ze kon zingen.' Op dat gevoel hoopte Ten Hove later ook met Juliana. 'En toen ging het mondje open. En ah, wauw, ze zingt fenomenaal goed.'

Volgens Van Hove is Juliana minstens even goed als Caruso, zo niet een stapje beter. Daarmee wordt de lat wel meteen heel hoog gelegd voor Juliana, die voor het eerst betrokken is bij zo’n enorm grote productie. Want nog voordat er iets te zien was van Lazarus zijn er al meer dan 50.000 kaarten verkocht.

Droomrol

Tijdens de perspresentatie van Lazarus afgelopen week wordt de volledige cast gepresenteerd. Omroep West mag haar als eerste interviewen. Aan de ene kant nog onwennig, maar aan de andere kant ontwapenend vertelt ze dat dit haar eerste interview ooit is en dat ze de muziek van David Bowie nauwelijks kende: 'Dit is mijn droomrol. Het trok gelijk mijn interesse. Het was een productie die ik nog nooit zo eerder had gezien. Het was niet zo’n musical met een verhaallijn.'

Het kost ook haar moeite om uit te leggen waar Lazarus over gaat: 'Heel erg moeilijk uit te leggen. Het is gewoon een ervaring. Iets wat je voelt. Het is niet gewoon een verhaal. Voor mij in ieder geval is het een gevoel dat je meekrijgt met het stuk. En dat is heel erg verschillend. Het gaat van heel erg verdrietig naar blijdschap, maar eigenlijk gaat het alle kanten op.'

Life On Mars

Trots vertelt de Haagse dat ze niet alleen This Is Not America en het pas na zijn dood verschenen No Plan mag zingen, maar ook een van zijn meest bekende nummers: Life On Mars. 'Het is zo’n heerlijk nummer om te zingen. Ik weet nog dat ik de muziek toegestuurd kreeg om te oefenen, alleen voor piano. En ik was echt verliefd, al die noten kwamen zo mooi samen. En dat is met elk nummer in dit stuk, het klopt allemaal zo erg. Toen ik dat voor het eerst hoorde, ik vond dat ontzettend mooi.'

Enthousiast reageert ze ook als de naam van regisseur Ivo van Hove valt: 'Het is echt heel leuk om met hem te werken. Hij legt het allemaal heel goed uit. En dat heel moeilijk met zo’n stuk, maar ik begrijp het meteen. Alles wat hij zegt is zo logisch. Hij is ook heel relaxt, hij houdt het heel luchtig, dat werkt heel fijn.'