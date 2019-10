Leiderdorpse wethouder stapt op na onenigheid met eigen partij

De Leiderdorpse wethouder Angelique Beekhuizen legt per direct haar functie neer. De reden is een verschil van inzicht met de fractie van haar partij: de Lokale Partij Leiderdorp. Ze was onder andere verantwoordelijk voor de dossiers Jeugdzorg, Wmo en Jongerenbeleid. Op die beleidsterreinen werkt ze veel samen met andere gemeenten. Beekhuizen en haar partij verschilden van mening in hoeverre zij de Leiderdorpse belangen behartigde binnen de regionale samenwerking.

'Ik ervaar een verschil van inzicht met de fractie van de LPL over de wijze waarop ik als wethouder van een lokale partij invulling geef aan het door mij gevoerde beleid', schrijft ze dinsdagmiddag in een brief aan de gemeenteraad. 'Het bleek een uitdaging om namens een lokale partij te opereren in een domein waarin je veel te maken hebt met regionale samenwerking.'

In de brief laat ze weten met trots en voldoening terug te kijken op haar periode als wethouder, maar toch te vertrekken met 'spijt en teleurstelling'. In haar brief schrijft ze ook met veel enthousiasme, inzet en liefde in de afgelopen jaren te hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Leiderdorp. 'Hierin heb ik mogen samenwerken met veel fijne mensen: inwoners, partners, bestuurders, ambtenaren, gemeenteraad en iedereen die ik in deze periode heb ontmoet.' Wie de wethouder op gaat volgen, is nog niet bekend. Eind vorig jaar stapte er ook al een wethouder in Leiderdorp op, toen om een 'inschattingsfout'.

