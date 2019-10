Boeren willen Binnenhof bezetten: 'We gaan niet weg tot eisen zijn ingewilligd'

De boeren zullen eerst met hun trekkers naar het RIVM in Utrecht rijden om daar een protest te houden. Dat is volgens woordvoerster van Farmers Defence Force, Sita van Keimpena, de aanstichter van het kwaad. ‘Dat is waar de cijfers over de stikstof vandaan komen. Zij beschuldigen de veesector van grote uitstoot, maar de cijfers houden ze geheim.’ De actiegroep eist dat de cijfers openbaar worden gemaakt.

Rond 13.00 uur zal de stoet trekkers en boze boeren arriveren bij het Binnenhof. Ook deze keer verwacht Van Keimpena een enorme opkomst, ondanks dat de andere actiegroep Agractie dit keer niet mee doet. De twee actiegroepen werden het niet met elkaar eens. 'Desondanks krijgen we nu al dagelijks duizenden aanmeldingen. Het kan zo maar dat er meer boeren komen dan bij het Malieveld.'

Kamperen in de stad

De actiegroep heeft ook opgeroepen om tentjes en voedsel mee te nemen. 'Tja, we gaan niet weg tot onze eisen zijn ingewilligd en dan blijven we eventueel dus ook slapen. Niet alle boeren zullen daar tijd voor hebben, maar een groot deel wel.' De eis van de protesterende boeren aan het kabinet is kort: maak de cijfers openbaar en doe goede metingen voordat er maatregelen genomen worden tegen de veesector.

Alle trekkers op het Binnenhof krijgen, wordt lastig weet ook Van Keimpena. 'Daarom gaan we ook de wegen rondom blokkeren. Dat wordt misschien een puinhoop, maar als het kabinet eerder naar ons luistert, is er niets aan de hand.' De woordvoerster hoopt dan ook dat de actie helemaal niet nodig is er voor volgende week woensdag een gesprek en afspraken komen.

LEES OOK: Duizenden boeren protesteren op het Malieveld