Geen stunt Jeffrey de Zwaan in Dublin: 'Michael van Gerwen was fenomenaal'

De Zwaan mocht aan de wedstrijd beginnen, maar hij moest de eerste leg meteen inleveren. Ook de tweede leg was een prooi voor de Brabantse wereldkampioen en met een fraaie 134-uitgooi schreef Van Gerwen de eerste set op zijn naam.

De Zwaan - die het World Grand Prix-toernooi was begonnen met een prima zege op oud Lakeside-winnaar Steve Beaton en vol zelfvertrouwen het duel met 'MVG' was begonnen - maakte in het begin van de tweede set indruk met een 120-uitgooi, maar hij kreeg de Brabander daarmee niet aan het wankelen. Van Gerwen won de tweede set met 3-1 en herhaalde dit in de derde set.

'Ik gooide niet op mijn niveau'

'Ik moest goed spelen, want Jeffrey is een enorm getalenteerde darter', legde Van Gerwen na afloop uit. 'Je moet hem onder druk houden.'

'De eerste twee sets had ik niks in te brengen', blikt De Zwaan terug op de wedstrijd. 'Michael was weer fenomenaal', vertelt hij aan Omroep West. 'Zelf gooide ik niet op mijn niveau, dan loop je helaas achter de feiten aan.'

MIchael van Gerwen in extase. I Foto: Lawrence Lustig PDC

Gary Anderson

Ook vorig jaar was de tweede ronde het eindpunt voor De Zwaan in Ierland. Ook toen trof hij het niet met de loting. Toen moest hij het in de tweede ronde opnemen tegen de Schotse meervoudig wereldkampioen Gary Anderson. Van Gerwen moet het in de kwartfinale opnemen tegen de Engelsman Mervyn King, die zijn landgenoot James Wade met 3-1 uitschakelde.