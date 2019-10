Johan Remkes is gevraagd en bereid om waarnemend burgemeester Den Haag te worden

VVD-coryfee Johan Remkes is gevraagd om waarnemend burgemeester van Den Haag te worden. Dat heeft commissaris van de koning Jaap Smit voorgesteld aan de Haagse fractievoorzitters, zo blijkt uit informatie die Omroep West is toegespeeld. Remkes heeft tegen de commissaris gezegd bereid te zijn om deze functie uit te willen voeren.

Na het vertrek van de Haagse burgemeester Pauline Krikke, is de stad op zoek naar een waarnemer die deze taak minimaal een jaar op zich kan nemen. Uit de informatie die in handen is van Omroep West wordt duidelijk dat de commissaris VVD-prominent Remkes naar voren schuift, omdat de gemeenteraad iemand wil die 'rust brengt' en 'een bestuurlijk zwaargewicht' is. Commissaris Smit heeft Remkes bereid gevonden om waarnemend burgemeester te worden, zo blijkt verder uit de informatie.

De 68-jarige Remkes was commissaris van de koning in Noord-Holland, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vicepremier en staatssecretaris Volkshuisvesting en Stedenbeleid. Zijn meest recente klus was als voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek.

Zoektocht nieuwe burgemeester

Remkes wordt vanmiddag door de commissaris van de koning op het provinciehuis ontvangen. Daarna kunnen de Haagse fractievoorzitters met de waarnemend burgemeester kennismaken. Als de Haagse fractieleiders geen gegronde bezwaren hebben tegen Remkes als waarnemend burgemeester, dan kan Remkes direct bij besluit van de commissaris van de koning worden aangesteld.

De verwachting is dat aan het einde van het voorjaar van 2020 – na overleg met de minister van Binnenlandse Zaken – wordt bepaald wanneer de zoektocht naar een nieuwe burgemeester kan beginnen. Daarna duurt het ook nog minstens een half jaar voordat hij of zij is benoemd.

