Verdachte fatale brand Hillegom was bewoner van pand

De 21-jarige man die woensdag terechtstaat voor de fatale brand in Hillegom was één van de bewoners van het pand. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan Omroep West. De verdachte, Sean M. uit Hillegom, staat woensdagmiddag voor de rechter in een zogenoemde pro-formazitting.

Half januari kwam de 27-jarige Chinees Maolin Zhang om het leven bij een brand in zijn woning aan de Stationsweg. Het afgebrande gebouw bestond uit verschillende kamers die werden verhuurd. De impact van de brand was groot. Er werd een herdenkingsdienst voor Maolin georganiseerd, waar honderden mensen op afkwamen.

Ruim negen maanden na de brand zijn de sporen van de verwoestende brand nog altijd goed zichtbaar. De onderkant van het gebouw staat er nog, van de bovenkant is niets meer over. In een van de raamkozijnen staan dode planten, andere ramen zijn dichtgetimmerd.

Flashbacks naar het moment

Jim van Straten gluurt naar binnen. Hij woonde ook in dit gebouw toen 's nachts de brand uitbrak. 'Dit was mijn kamer.' Het blijft lastig om op deze plek te zijn, zegt hij. 'Je krijgt altijd weer flashbacks naar het moment.'

Jim werd die nacht in januari wakker van de rookmelder en haastte zich naar buiten. 'Ik zag dat de brand in de kamer naast mij was en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan. Ik kon mijn twee buren nog uit hun huis halen aan de bovenkant en binnen twintig minuten was het vuur tot aan het dak. Het ging heel snel.' Maolin kon hij niet meer waarschuwen. 'Ik heb hem voor het raam zien staan, maar hij kon nergens naartoe. De enige in- en uitgang die er was, stond in brand.'

'Therapie voor de brand'

De hele gebeurtenis heeft hem erg aangegrepen. Nog altijd heeft hij het er moeilijk mee. 'Het gaat wisselend. Ik heb nog steeds therapie voor de brand en dat gaat nu wel de goede kant op. Het duurt heel lang', zegt Jim.

In april werd een man aangehouden voor de brand. Buurtbewoners vertellen dat het gaat om één van de bewoners van het afgebrande pand. Het OM bevestigt dit. 'Dat was best schrikken', zegt een van de buurtbewoners. Woensdag is een pro-formazitting, de zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.

'Goed voor de afsluiting'

De rechtszaak is belangrijk voor Jim. Hij gaat niet naar de pro-formazitting, maar wel naar de inhoudelijke behandeling. 'Dat is goed voor de afsluiting denk ik. Ik ben wel benieuwd wat er allemaal te zeggen is en wat hij vertelt. Ik hoop dat ze genoeg bewijs hebben om hem vast te houden.'

Ook Annemiek Cornelissen spreekt die hoop uit. Ze was in januari de initiatiefnemer van de herdenkingsbijeenkomst. 'Het zou voor de slachtoffers heel erg zijn als ze hem vrij laten. Ik wil hem heel lang achter slot en grendel hebben.' Volgens haar leeft dit sentiment in het hele dorp. 'Hij heeft een overlijden op zijn geweten door een brand die hij heeft gesticht. Dat is natuurlijk heel erg.'

