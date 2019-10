Rechtszaak aanslagen Delft: 'Hopelijk stopt hiermee het geweld'

Coffeeshop The Game is meerdere keren beschoten. | Foto: Regio15

De verdachten van de aanslagen op twee coffeeshops in Delft moeten zich donderdag verantwoorden voor de rechter. Michael B. en Dean P. worden verdacht van het laten ontploffen van twee handgranaten bij de coffeeshops The Game en The Future op 17 mei 2018. De aanslagen hebben veel indruk gemaakt op de buurtbewoners: 'Ik had daar wel kunnen lopen met mijn dochtertje.'

Het gebeurde vroeg in de ochtend in de binnenstad. De granaten zaten vol kleine balletjes, waardoor het leek of de twee coffeeshops waren beschoten. Het Openbaar Ministerie denkt dat P. op een scooter reed en dat B. achterop zat en de twee handgranaten gooide. Beide mannen ontkennen elke betrokkenheid.

'Ik hoorde de helikopters boven de stad cirkelen', vertelt Buurtbewoonster Emina Grbovia. De eigenaresse van een schoonheidssalon vult haar aan: 'De hele straat was afgezet. Gelukkig konden mijn klanten de winkel nog wel in. Ik zit hier precies op de hoek.' Een medewerker van The Future zegt natuurlijk blij te zijn dat er mensen zijn opgepakt, maar wil verder niet reageren. Ook de medewerkers van The Game willen geen reactie geven. Een ondernemer naast de shop verzucht: 'Hopelijk stopt met deze rechtszaak het geweld.'

'Alsof een beveiliger een granaat kan tegenhouden'

De burgemeester besloot destijds de coffeeshops enige tijd te sluiten. Daar waren sommige ondernemers die in de buurt van de betreffende coffeeshops een winkel hebben bepaald niet rouwig om. Anja Kwerkkerboom legt uit dat de sfeer toen een stuk fijner was. 'Van mij had hij dicht mogen blijven. Open zo’n shop gewoon buiten de stad zou ik zeggen.'

Toch mogen de coffeeshops na een paar maanden weer open. Daarbij lijkt de eigenaar wel enige veiligheidsmaatregelen te hebben genomen. 'Sindsdien zit er continu een beveiliger voor de deur., vertelt Grbovia' Een andere buurvrouw, die anoniem wil blijven, vraagt zich wel af of dat nou het verschil gaat maken. 'Alsof zo'n beveiliger een volgende granaat kan tegenhouden.'

Verslaggever Miranda van Dam volgt vanaf 9.00 uur de rechtszaak via Twitter.