Opname geheime gesprekken gelekt over Haagse waarnemend burgemeester

Afgelopen maandag nodigt Jaap Smit alle Haagse fractievoorzitters uit om te spreken over de waarnemend burgemeester. Die moet aangesteld worden, omdat Pauline Krikke zondag haar ontslag heeft aangeboden. Het overleg vindt achter gesloten deuren plaats, maar Omroep West heeft geluidsopnames van dit gesprek in handen gekregen. In dit overleg zegt Smit dat hij VVD-prominent Johan Remkes heeft gevraagd om als waarnemer aan de slag te gaan en dat Remkes daarmee heeft ingestemd.

'Als ik de naam ga noemen ga ik ervan uit dat jullie de kaken op elkaar houden' - Jaap Smit, commissaris van de koning

Smit maakt tijdens de vergadering meerdere keren duidelijk dat alles wat gezegd wordt, binnenskamers moet blijven. Hij wacht lang met het noemen van de naam van Remkes. Smit neemt eerst ruim de tijd om duidelijk te maken naar wat voor kandidaat hij gezocht heeft.

'Het moet niet de eerste de beste zijn'

Over de waarnemer zegt Smit dat hij vindt dat Den Haag een politiek zwaargewicht nodig heeft om orde op zaken te stellen. 'Het moet niet de eerste de beste zijn', maakt hij duidelijk. Hij zegt ook dat hij al langer heeft rondgekeken naar een geschikte kandidaat omdat hij al 'rekening heeft gehouden met deze afloop'.

De waarnemer die Smit op het oog heeft, is gepokt en gemazeld in het openbaar bestuur, zegt hij. 'Ik zie een paar opdrachten voor mij. Er moet nagedacht worden over het thema integriteit in het college en de gemeenteraad. Wat het onderzoek ook mag uitwijzen (het corruptieonderzoek naar De Mos, Guernaoui en het raadslid red.), de betekenis ervan is erg belangrijk.'

Verhouding politie, justitie en burgemeester verstoord

Smit suggereert bovendien dat de verhoudingen in de driehoek, waarin politie, justitie en de burgemeester zitten, verstoord zijn. Pauline Krikke was de afgelopen jaren als burgemeester de voorzitter van de driehoek. Smit zegt in de vergadering: 'De openbare orde en veiligheid is een belangrijk punt. We gaan weer met elkaar oud en nieuw vieren. We moeten ook de relaties met de andere onderdelen van de driehoek en het openbare orde- en veiligheidsterrein weer goed op orde brengen.'

'De raadsvergadering is geen gezicht' - Jaap Smit, commissaris van de koning

Smit heeft bovendien gezocht naar iemand die de Haagse gemeenteraad 'op een prettige manier aankan'. Dat is volgens hem nodig omdat hij niet te spreken is over het niveau van de debatten in de Haagse raad. 'Ik heb van de week eens naar zo’n raadsvergadering gekeken', zegt hij. 'Daar word ik als toeschouwer niet blij van, moet ik u zeggen. Dat is geen gezicht. Ik zit dan te kijken naar de raad van de derde grootste stad van Nederland met een hoog profiel. Nou, nou, nou, jongens. Dus we moeten met z'n allen hard aan de gang, want je hebt ook een naam hoog te houden.'

Den Haag moet tot bedaren komen

De waarnemer moet wat Smit betreft langere tijd aanblijven. Pas aan het eind van het voorjaar, wil de commissaris beginnen met de procedure voor een definitieve burgemeester. 'U mag van mij verwachten dat ik de periode van de waarnemer niet onnodig rek, want ik zie natuurlijk ook wel dat het goed is als er op niet al te lange termijn gewoon weer een vaste burgemeester In Den Haag komt. Maar het is ook goed voor de buitenwacht. Ik weet niet of er veel interesse zal zijn op dit moment. Dat er kandidaten zijn die zeggen: nou, weet je wat, dat lijkt me nou echt een gezellige stad om burgemeester te worden. Dus ik denk dat het ook verstandig is voor de visvijver, om het maar zo te zeggen. Zodat kandidaten de indruk krijgen dat het in Den Haag weer een beetje tot bedaren is gekomen.'

Ook maakt Smit duidelijk dat wat hem betreft de waarnemer die hij 'op de korrel heeft' de enige juiste persoon is. Hij wil de raad niemand door de strot duwen. 'Maar er moet wel een verdomd goede reden zijn om de naam niet te accepteren', zegt hij.

Hoge woord eruit: Johan Remkes

Pas na iets meer dan een kwartier komt het hoge woord eruit. Smit heeft Johan Remkes gevraagd. 'Ik heb hem gevraagd: Johan ben je bereid om waarnemer te worden?' Zijn antwoord was: 'Jaap, als het balletje mijn kant op rolt, dan ben ik bereid.'

'Zijn taak is niet om geliefd te worden bij inwoners' - Jaap Smit, commissaris van de koning

Smit is zeer tevreden met Remkes. 'Daarmee krijgt u, in mijn ogen, een stevig persoon die zijn contacten heeft, veel ervaring heeft en naar mijn mening ook het gezag heeft om met u de komende tijd aan de gang te gaan. Zijn taak zal niet zijn om geliefd te worden bij alle Hagenaars en Hagenezen. Dat is het kenmerk van een waarnemer. Die hoeft niet een heel lange geschiedenis te maken, maar hij moet zorgen dat een aantal dingen in de stad op orde komt.'

Aan het einde van de vergadering concludeert Smit dat de fractievoorzitters het eens zijn met Remkes als waarnemer van Den Haag. 'Ik proef begrip.'

Reactie Jaap Smit op uitlekken opname

De commissaris van de koning Jaap Smit laat schriftelijk weten dat hij verbaasd is over de uitgelekte opname. Hij zegt 'het beslist aan de orde te brengen in gesprek met de Haagse fractievoorzitters'. Zowel politie als justitie geven aan Omroep West aan niet te willen reageren op de gelekte informatie.

LEES OOK: Den Haag kreeg Pauline Krikke omdat ze vrouw is en niet van de PvdA

Exclusief: luister hier naar fragmenten uit het gelekte gesprek over de waarnemend burgemeester Den Haag