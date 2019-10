Vluchteling met tas met 'bomspullen' vrijgesproken

De Irakese vluchteling Walad M. is woensdag door de rechtbank vrijgesproken voor het voorbereiden van een ontploffing. Volgens het Openbaar Ministerie had hij te maken met een gevonden tas bij de Scheveningse Bosjes. In de tas zaten batterijen, een kookwekker, een gasfles en flitskruit. De tas werd gevonden door een voorbijganger, die hem naar het hoofdbureau van politie aan de Burgemeester Patijnlaan bracht. Het bureau werd daarop ontruimd.

De 30-jarige M. ontkende twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling dat hij iets te maken had met de verdachte spullen in de tas. De rechtbank oordeelde anders op basis van DNA-sporen die naar hem leidden. Toch werd de Irakees, die 'kwaad op Nederland' zou zijn geweest omdat hij geen verblijfsvergunning kreeg, door de rechtbank vrijgesproken.

Het OM had anderhalf jaar celstraf geëist. Ook bij de rechtbank riep de inhoud van de tas vragen op. Maar voor de door het OM gewenste bewezenverklaring van het voorbereiden van een misdrijf, moet volgens de rechtbank wel een concreet beeld bestaan van het criminele doel dat de verdachte voor ogen had. ‘Hoe de tas daar gekomen is, waarom de tas daar lag, en of de verdachte daarbij betrokken was, kan op basis van het dossier niet worden vastgesteld’, aldus de rechtbank.

Celstraf

De Irakees kreeg nog wel twee weken gevangenisstraf voor het contactloos pinnen van in totaal 50 euro met een gestolen bankpas. M. verbleef destijds in een asielzoekerscentrum in Echt. Hij was al eens veroordeeld wegens een poging tot doodslag. Daar kreeg hij toen vier jaar cel voor. Die veroordeling stond de door hem gewenste verblijfsvergunning in de weg.