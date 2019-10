Verdachte brandstichting Hillegom ontkent, maar blijft in voorarrest

Het Openbaar Ministerie heeft meer tijd nodig voor het onderzoek naar de oorzaak van de brand in een woning in Hillegom. De 21-jarige Sean M. uit Hillegom, bewoner van het huis, zit vast op verdenking van brandstichting. Volgens de brandweer is het vuur aangestoken. Sean M. ontkent dat hij dat heeft gedaan.

Het OM wil twee deskundigen laten kijken naar het verloop van de brand. Onder andere naar de vraag of het vuur kan zijn ontstaan door een storing in de meterkast, in plaats van door brandstichting.

In de woning aan de Stationsweg in Hillegom woedde een felle brand in de ochtend van 17 januari. De 27-jarige Maolin Zhang kwam om in de vlammen. Zhang was student in Leiden. In Hillegom werd een herdenking voor hem georganiseerd. De andere bewoners van het huis waren op slag dakloos. Jim van Straten was als laatste van hen weer onderdak, een paar maanden geleden.

Voor de rechtbank in Den Haag was woensdag een pro forma zitting tegen Sean M. Hij wordt verdacht van nog twee brandstichtingen, in 2015 en 2017. Daarbij ontstond alleen schade. M. ontkent dat hij het vuur in zijn huis heeft aangestoken. Volgens hem is het toeval dat de brand ontstond kort nadat hij het huis had verlaten.

'Teveel toeval'

Het OM wijst erop dat bij de eerdere branden waar M. van wordt verdacht hij ook toevallig net weg was toen het vuur uitbrak. Voor de officier van justitie is dat iets te veel toeval. Daarnaast vertoonde M. op de dag van de brand afwijkend gedrag in zijn dagelijkse routine. Ook opmerkelijk: twee dagen voor de brand startte de verdachte op zijn Facebookpagina een inzamelingsactie voor zichzelf 'omdat hij zijn huis was kwijtgeraakt bij een brand'.

De officier wil verder onderzoek naar de vraag hoe het vuur zich heeft ontwikkeld, naar vragen als wanneer de telefoon is gesmolten, wanneer het licht uitviel, wanneer ging het brandalarm en of een meterkast spontaan kan uitbranden.

'Geen bewijs'

De advocaat van de verdachte vindt dat er geen directe link is tussen de brand en zijn cliënt. 'Als sabotage van de meterkast niet kan worden vastgesteld is er sowieso geen bewijs, en als dat wel kan worden vastgesteld is er nog geen bewijs dat mijn cliënt het heeft gedaan.' De verdediging pleitte opnieuw voor vrijlating van M..

De rechtbank vindt dat er nog genoeg ernstige bezwaren zijn tegen opheffing van het voorarrest. De verdachte blijft dan ook in zijn cel.