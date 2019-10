VIDEO: Koens schoen vliegt weg tijdens parachutesprong: 'Nog geprobeerd erachteraan te duiken'

Hij voelde hem zo van zijn hiel afglijden. Koen Olijerhoek uit Noordwijk maakte dinsdag een parachutesprong en verloor daarbij zijn linkerschoen. Omdat hij erg gehecht is aan zijn Nikes is Koen opzoek naar zijn schoen, maatje 43. 'Ik was heel blij met mijn schoenen, dus ik hoop dat hij teruggevonden wordt', vertelt Koen.

De 21-jarige Noordwijker is voor een paar maanden op Texel waar hij werkt bij het Paracentrum. 'Ik doe klusjes zoals de wc schoonmaken en in ruil daarvoor mag ik parachutespringen als er een plekje vrij is’, vertelt Koen over de telefoon vanuit Texel.

Ook dinsdag mocht hij een sprong wagen. 'Terwijl ik dat deed voelde ik mijn schoen van mijn voet afkomen. Ik kon heel leuk zien hoe hij wegvloog.' Zijn vriendin Aranka filmde het voorval. In sneltreinvaart zie je de schoen in de lucht verdwijnen. ‘Ik heb nog geprobeerd erachteraan te duiken, ik zag hem onder me vallen. Maar het had geen zin, het was een speld in een hooiberg. Ik vermoed dat hij ergens in een natuurgebied terecht is gekomen.’

Enige schoenen

Koen kan er nu wel om lachen, toch baalde hij toen het net was gebeurd. 'Het waren de enige schoenen die ik mee had naar Texel en ik was er heel blij mee. Ik heb nu een paar van iemand geleend.'

Zijn vriendin opperde om een oproepje op Facebook te plaatsen met de vraag of iemand zijn Nike Janoski heeft gevonden. De oproep wordt massaal gedeeld, toch lijkt de juiste schoen nog niet gevonden. 'Ik hoop dat iemand hem vindt, dat scheelt mij weer een aankoop. Ik ben heel benieuwd.'

Beter veters strikken

Wat hij de volgende keer gaat doen om te voorkomen dat zijn schoen niet weer wegvliegt tijdens een sprong? 'Beter mijn veters strikken', lacht Koen. 'Ze zaten niet heel goed vast.'