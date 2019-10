Familie Roeleveld is bang dat boerderij moet sluiten: 'Gezinnen gaan er aan kapot'

Maar de overheid stapelt regel op regel. Peter moet steeds weer aanpassen. 'Als ze verzinnen dat je weg moet, weet je niet of je bij de blijvers hoort. Er zit hier een Natura 2000-gebied in de buurt. Dat geeft veel onzekerheid, dat is het vervelendste', zegt Peter.

'Dit leven hoort bij Peter', zegt zijn vrouw Esther Roeleveld. 'Hij heeft het bedrijf overgenomen van zijn vader. Het zou een ramp zijn als we moeten stoppen en Peter niet kan doorgaan met wat hij heeft opgebouwd en wat we het liefst willen overdragen aan onze kinderen.'

Ik wil boer worden

Joep, met zijn 11 jaar de oudste zoon, wil graag boer worden en krijgt veel mee van de onrust. 'De boeren krijgen de schuld van het stikstofprobleem. En ze zeggen dat boeren dierenmishandelaars zijn, maar dat zijn ze helemaal niet', benadrukt hij terwijl hij de koeien met een grote rode schep voer toeschuift.

Esther vat de situatie van de boeren samen in drie O's: onzeker, onduidelijk en oneerlijk. Daar gaan gezinnen aan kapot, legt ze uit. 'Dit is een proces dat al jaren speelt en dat heeft zijn weerslag op het gezin en de familie. Het is niet altijd even gezellig aan de keukentafel', zegt Esther. 'En dat geldt niet alleen voor mij, maar intussen voor heel agrarisch Nederland', voegt Peter toe.

Wat is het ' stikstofprobleem'? In deze video leggen we dat uit:

We willen dit overleven

'Ik vind het boerenbedrijf te leuk om op te geven, dus we gaan ervoor,' zegt Esther. 'We willen dit overleven. Maar al die regelgeving, onduidelijkheid en oneerlijkheid maakt het er niet gemakkelijker op.'

'Het maakt me wel boos ja', zegt Peter. 'De boeren moeten het stikstofprobleem maar oplossen. We zitten hier in een aanvliegroute van Schiphol, om de drie minuten komt er een vliegtuig over en daar wordt niets aan gedaan.'

Demonstratie Den Haag

Peter en Esther gaan waarschijnlijk met de tractor naar Den Haag om te demonstreren. Maar of het helpt? 'Dat is lastig te zeggen. Het ligt eraan of de politiek er iets aan gaat doen', zegt Peter terwijl hij nee schudt.