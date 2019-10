Bertens op jacht naar WTA Finals-ticket: winst in eerste ronde in Linz

Kiki Bertens heeft zich op het WTA-toernooi van Linz verzekerd van een plek in de tweede ronde. De nummer 1 van de plaatsingslijst, die op het laatste moment een wildcard in ontvangst nam, was met 6-4 en 7-5 de meerdere van de Japanse qualifier Misaki Doi.

Bertens had het vooral in de tweede set lastig met de nummer 74 van de wereld, die in de kwalificaties al twee driesetters had gespeeld. De Wateringse won na een 5-4-achterstand de laatste drie games van de wedstrijd en maakte het na ruim anderhalf uur af met een backhandvolley.

'Om eerlijk te zijn voelde ik me dood', zei de uit China overgekomen Bertens, die al voor de vijfde week op een rij een toernooi speelt. 'Ik heb alles gegeven wat ik nog in me had.'

WTA Finals

Bertens voegde het indoortoernooi in Oostenrijk op het laatste moment aan haar schema toe. De nummer 8 van de wereld is nog in de race voor deelname aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor vrouwen. Om een ticket veilig te stellen moet ze op de jaarranglijst een kleine achterstand op Serena Williams goedmaken.

Donderdag neemt Bertens het in de tweede ronde op tegen de Belgische Alison Van Uytvanck, die haar landgenote Ysaline Bonaventure versloeg. Bertens maakte de afgelopen vijf jaar ook haar opwachting in Linz, maar ze won er nooit meer dan één partij. In het dubbelspel pakte ze er in 2016 en 2017 de titel. 'Ik kom hier al jaren en in de dubbel ging het altijd goed', aldus Bertens. 'Nu wordt het eens tijd voor de enkelspeltitel.'