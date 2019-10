Chateau Meiland wint Gouden Televizier-Ring

De Televizier-Ring voor Chateau Meiland is pas de tweede voor SBS6. Zestien jaar geleden, in 2003, ging de prestigieuze publieksprijs voor het favoriete tv-programma naar Hart in Aktie. 'Jullie waren de enige', zei Meiland over SBS6. 'Niet NPO, RTL 4, want die vonden het allemaal niets. Maar SBS, die heeft er in geloofd. Wij hebben jullie uit het slijk getrokken. Ja! Want wij waren het enige kijkcijferkanon.'

In het programma Chateau Meiland wordt de verbouwing en exploitatie gevolgd van een kasteel in de Franse streek Limoges. De familie Meiland heeft daar een chambres d'hôtes van gemaakt. In de serie wordt het wel en wee van het gezin gevolgd en het is een daverend succes.

