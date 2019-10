'Idioot en verbijsterend', commissaris van de koning geschokt over lekken vertrouwelijk gesprek

Smit laat weten dat er naar aanleiding van het lekken van het gesprek aangifte wordt gedaan. 'Dit kan niet zomaar', legt de commissaris van de koning uit. Hij gaat het incident bespreken met de Haagse fractievoorzitters. 'Ik zal zeggen: jongens, dit kan zo niet.'

Maandag nodigde Smit alle Haagse fractievoorzitters uit om te spreken over de waarnemend burgemeester die aangesteld moest worden nadat Krikke zondag haar ontslag aanbood. Het overleg vond achter gesloten deuren plaats, maar Omroep West kreeg een geluidsopname van dit gesprek in handen. Daarop was te horen dat Smit vertelde dat hij VVD-prominent Johan Remkes had gevraagd om als waarnemer aan de slag te gaan en dat Remkes daarmee instemde.

'Nou, nou, nou jongens'

Smit benadrukte tijdens het gesprek dat Den Haag volgens hem een politiek zwaargewicht nodig heeft om orde op zaken te stellen. Op de geluidsopname is verder te horen dat hij al langer rondkeek naar een geschikte kandidaat omdat hij al 'rekening heeft gehouden met deze afloop'.

Smit heeft gezocht naar iemand die de Haagse gemeenteraad 'op een prettige manier aankan'. Dat is volgens hem nodig omdat hij niet te spreken is over het niveau van de debatten in de Haagse raad. 'Ik heb van de week eens naar zo’n raadsvergadering gekeken. Daar word ik als toeschouwer niet blij van, moet ik u zeggen. Dat is geen gezicht. Ik zit dan te kijken naar de raad van de derde grootste stad van Nederland met een hoog profiel. Nou, nou, nou, jongens. Dus we moeten met z'n allen hard aan de gang, want je hebt ook een naam hoog te houden.'

Verhouding burgemeester, politie, justitie

Smit suggereert in het gesprek bovendien dat de verhoudingen in de driehoek, waarin politie, justitie en de burgemeester zitten, verstoord zijn. Smit zegt tijdens de vergadering: 'Openbare orde en veiligheid is een belangrijk punt. We gaan weer met elkaar oud en nieuw vieren. We moeten ook de relaties met de andere onderdelen van de driehoek en het openbare orde- en veiligheidsterrein weer op orde brengen.'

Smit maakte tijdens de vergadering meerdere keren duidelijk dat alles wat gezegd werd, binnenskamers moest blijven. Dat er desondanks is gelekt, is opvallend omdat juist in Den Haag het thema integriteit hoog op de politieke agenda staat nu de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui en een raadslid - alle drie van de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos - verdachte zijn in een corruptieonderzoek.