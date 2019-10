Met een powernap en fruit gezond de nachtdienst door in Alrijne Ziekenhuis

Hoe kom je gezond de nachtdienst door? Dat is een vraag waar nachtwakers, beveiligers en ook verpleegkundigen mee worstelen. In het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp hebben IC-verpleegkundigen een aantal maatregelen bedacht om de zwaarte van de nachtdienst tegen te gaan. 'Vooral die powernap en het fruit helpen me.'

Lizette van Vliet werkt al jaren op de IC van het Alrijne Ziekenhuis. Ze ervaart de nachtdienst als zwaar: 'Sowieso de deur uitgaan als iedereen lekker binnen zit vind ik al moeilijk. Als ik hier ben dan gaat het wel. Maar ergens halverwege de nacht komt die onvermijdelijke dip in je energie. Ik probeer dat tot nu toe een beetje op te vangen met wat eten, mijn hoofd op mijn armen te leggen en mezelf erdoor heen te duwen. Nu met het 'Fit de nacht door'-programma gaat het beter.'

Eén van de onderdelen van het programma bestaat uit goed eten om een suikerdip tegen te gaan. Er zijn hartige hapjes in de vriezer die opgewarmd kunnen worden en er is fruit. De suikerdip is één van de meest gevreesde momenten in de nacht en de neiging om dat met snelle suikers op te lossen ligt voor de hand. Het tweede onderdeel is het hazenslaapje. In een aparte kamer staat een speciaal bed voor het IC-personeel om een 'powernap' te doen.

Bewezen zwaar

'Nachtdiensten zijn bewezen zwaar', zegt Heidi Nusteleijn. Zij is samen met haar collega Marjolein de initiatiefneemster van 'fit door de nacht'. 'Uit onderzoek is gebleken dat mensen die nachten draaien een hogere kans hebben op hart- en vaatziekten, diabetes en burn out.' Dat was voor ons de aanleiding om dit programma te installeren.

Als de dienst het toelaat verdwijnt iedere IC-verpleegkundige voor precies 24 minuten naar het powernap-bed. Niet te lang en niet te kort moet zo'n slaapje zijn. 'In het begin was het nog wel moeilijk om in slaap te vallen,' zegt Lizette, maar nu lukt het goed. Heidi hoopt dat de proef gecontinueerd wordt: 'We hopen dat het personeel zich extra gezien voelt. Maar vooral hopen we dat ze écht ervaren dat het helpt en dat we daardoor wellicht mensen aantrekken om op de IC te komen werken.'

