OM eist 12 en 8 jaar cel tegen aanslagplegers coffeeshops in Delft

Het Openbaar Ministerie heeft twaalf en acht jaar cel geëist tegen respectievelijk Michael B. en Dean P. Het tweetal wordt verdacht van het laten ontploffen van twee handgranaten bij de coffeeshops The Game en The Future op 17 mei 2018. De twee verdachten blijven ontkennen.

Het gebeurde vroeg in de ochtend in de binnenstad. De granaten zaten vol kleine balletjes, waardoor het leek of de twee coffeeshops waren beschoten. Het Openbaar Ministerie denkt dat P. op een scooter reed en dat B. achterop zat en de twee handgranaten gooide. Beide mannen ontkennen elke betrokkenheid. Delft is de laatste tijd vaker opgeschrikt door 'keiharde geweldsdelicten' aldus het OM. 'Dit is een van de meest gewelddadige aanslagen.'

Tijdens de zitting werden de verdachten en hun verdediging door de rechtbank verrast door bewegende beelden. De advocaat van P. zei 'overvallen' te zijn door de CD met bewegende beelden. Ook de advocaat van B. wist van niks. Beide advocaten wilden de beelden eerst bekijken en daarom lag de rechtszaak een tijdje stil.

In beslag genomen spullen op beeld

Op de camerabeelden is te zien dat twee personen op een scooter zitten en een van hen een soort skeletmasker draagt. Ook zegt de politie een jachtgeweer en een tas op de beelden te zien. De spullen lijken volgens de politie op de in beslag genomen spullen van Michael B. op 12 juni. Beide verdachten ontkennen de mannen op de scooter te zijn.

B. zegt de in beslag genomen spullen niet te hebben gebruikt, maar net als de wapens alleen te vervoeren voor anderen. Toch werd op het skeletmasker zijn DNA aangetroffen. Zijn verklaring: 'Er zitten dames in de zaal, maar soms heb ik seks met een masker op. Dat zou een verklaring kunnen zijn, maar ik ben daar niet geweest.'

DNA en wapens in auto

Ook op delen van de granaten in de coffeeshops werd DNA van B. aangetroffen. 'Ik kan daar niets over verklaren, want ik ben daar niet geweest', vertelde B. daarover. Ook ander mogelijk bewijs slaat B. in de wind. In de auto van verdachte Michael B. werden wapens aangetroffen. B. verklaarde dat die wapens niet van hem zijn, maar wegens geldgebrek wapens vervoerde voor anderen. 'Daarmee verdiende ik zo'n 200 tot 500 euro per keer', vertelde hij de rechtbank

De eis tegen B. is hoger, omdat hij al een fors strafblad heeft. Daarnaast staat hij voor meer feiten, zoals wapenbezit en verduistering van een auto, terecht dan Dean P. Wat volgens de officier van justitie ook niet mee helpt, is dat verdachte B. steeds gezwegen heeft. 'Pas toen het dossier grotendeels gevormd was, komt B. met een geschreven verklaring. Dat is too little too late', aldus de officier van justitie. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

Veiligheidsmaatregelen

De burgemeester besloot destijds de coffeeshops enige tijd te sluiten. Daar waren sommige ondernemers die in de buurt van de betreffende coffeeshops een winkel hebben bepaald niet rouwig om. Toch mogen de coffeeshops na een paar maanden weer open. Daarbij lijkt de eigenaar wel enige veiligheidsmaatregelen te hebben genomen. Sindsdien zit er continu een beveiliger voor de deur. Een buurvrouw, die anoniem wil blijven, vraagt zich wel af of dat nou het verschil gaat maken. 'Alsof zo'n beveiliger een volgende granaat kan tegenhouden.'

