Onderzoek naar aantekeningenboekjes van verdachte dubbele steekpartij

Tadeusz C. in de rechtbank | Illustratie: Theresa Hartgers

Op woensdag 6 februari zou de Poolse Tadeusz C. in korte tijd twee mensen hebben aangevlogen, aan de Van Alkemadelaan en De Mildestraat in Den Haag, bij hockeyclub Klein Zwitserland. Een 17-jarige jongen werd in de fietsstalling van de club in zijn arm gestoken. Kort daarvoor zou C. een hardloper meerdere malen in zijn gezicht hebben gestoken. Beide slachtoffers moesten zich in het ziekenhuis aan hun verwondingen laten behandelen.

De verdachte wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum om meer te weten te komen over zijn geestesgesteldheid. De psychologen en psychiaters hopen daarbij aanwijzingen te vinden in een stapel aantekeningenboekjes van de Pool.

Geen enkele medewerking

De verdachte is daar fel op tegen. 'Het is auteursrechtelijk beschermd, ik ga in beroep', zegt hij. Tadeusz kondigde wederom aan dat hij op geen enkele manier zal meewerken met het onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Hij wil ook geen Nederlands meer praten, maar Engels. 'Ik ben hier sinds 2003 slecht behandeld, uitgehongerd en onder een koude douche geplaatst. Ik heb geen gevoel meer voor dit land.' Als de rechter vervolgens vraagt hoe het met hem gaat, antwoordt hij: 'terrible'.

Bij de zitting waren het 17-jarige slachtoffer en de echtgenote van de neergestoken man aanwezig. Het proces gaat op 7 januari 2020 verder.

